جامعة بيرزيت: 41 إصابة منها 9 بالرصاص الحي من جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف

هجوم على مصنع في اسكتلندا احتجاجًا على دعم الاحتلال الإسرائيلي

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
١١:٠٣ بتوقيت غرينتش
هجوم على مصنع في اسكتلندا احتجاجًا على دعم الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم ناشطون مؤيدون لفلسطين، مصنعًا لتصنيع الطائرات في اسكتلندا، احتجاجًا على تورط الشركة في دعم إسرائيل عسكريًا.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن الحادث وقع بعد منتصف ليل رأس السنة الجديدة مباشرة، حيث دخل عدد من النشطاء الملثمين إلى مصنع تابع لشركة Bruntons Aero Products في منطقة موسيلبرغ القريبة من إدنبرة، وقاموا بإلحاق أضرار واسعة بمعدات صناعية وخوادم حاسوبية باستخدام المطارق، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأكد النشطاء أن شركة "برونتونز إيرو برودكتس" تزود شركات دفاع كبرى مثل "ليوناردو" و"بي إيه إي سيستمز"، وهي شركات تواجه انتقادات متزايدة بسبب صلاتها العسكرية بإسرائيل، التي يصفها المحتجون بأنها قوة احتلال تمارس انتهاكات واسعة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

ونشر المشاركون مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اقتحام المصنع وتحطيم الآلات وأجهزة الكمبيوتر، معتبرين أن "العمل المباشر" هو الوسيلة الوحيدة لوقف دعم الشركات الغربية لـ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" كما أعلنت الجماعة، التي لم تكشف عن اسمها، نيتها تصعيد أنشطتها الاحتجاجية خلال عام 2026.

من جهتها، أكدت شرطة اسكتلندا تلقيها بلاغًا في الأول من كانون الثاني / يناير عند الساعة 12:35 صباحا بشأن الحادث مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، دون الإعلان عن توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في اسكتلندا وبريطانيا، حيث كانت منشآت شركة "ليوناردو" هدفا متكررا للاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، شملت إغلاق طرق واقتحام مواقع صناعية، على خلفية اتهامها بالمساهمة في تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

آخرالاخبار

نجل مادورو يدعو الى تضامن دولي من أجل عودة الرئيس المخطوف

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب