عاجل:
جامعة بيرزيت: 41 إصابة منها 9 بالرصاص الحي من جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف

رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
١٢:١٧ بتوقيت غرينتش
رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق
ثمن الرئیس العراقي عبد اللطيف رشيد، "إسناد الشهيد قاسم سليماني ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مواجهة الإرهاب".

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام المؤتمر السنوي للاحتفاء بقادة النصر في بغداد، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمها قادة النصر والشهداء شكلت الأساس المتين لما ينعم به العراق اليوم من أمن واستقرار"؛ مشددا على "ضرورة ترسيخ هذه التضحيات في ذاكرة الأجيال وعدم التفريط بها تحت أي ظرف".

وأشاد الرئیس العراقي بالدور البطولي للشهيد أبو مهدي المهندس في مواجهة الإرهاب منذ بداياته حتى تحقيق النصر على عصابات داعش، مثمنا إسناد الشهيد قاسم سليماني ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في أحلك الظروف، معتبرا أن هذا الدعم كان عاملا مهما في تعزيز صمود القوات العراقية واستعادة الأمن في المدن التي شهدت اجتياحا إرهابيا.

كما لفت رشيد إلى أن "العراق يمضي بثبات نحو ترسيخ أمنه وتجربته الديمقراطية"؛ مردفا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة وطنية جامعة تلبي تطلعات المواطنين، إلى جانب اضطلاع مجلس النواب الجديد بمسؤولياته التشريعية والرقابية، وبما يعزز قوة الدولة".

السوداني : الشهيد سليماني اختتم حياته شهيدا على أرض العراق

من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بنضال الشهيدين اللواء الحاج قاسم سليماني و اللواء أبو مهدي المهندس، قائلاً: إختتم الشهيد سليماني حياته شهيدا على أرض العراق، ولعب هؤلاء القادة دوراً حاسماً في عملية النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال محمد شياع السوداني، خلال المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهادهم: قبل ست سنوات وفي تجاوز على السيادة الوطنية، استهدف اعتداء آثم قادة النصر ورفاقهما أبامهدي المهندس واللواء قاسم سليماني"، واصفاً جريمة المطار بأنها "خرق كبير لمكان مدني آمن تحرم القوانين الدولية المساس به، وقد وصفته المرجعية الدينية بالاعتداء الغاشم.

وأوضح السوداني أن "مشاركة الشهيدين ضد الإرهاب ودعم إيران والأشقاء كانت أحد أسباب النصر المؤزر"، لافتاً إلى أن "الشهيد المهندس بذل كل ما يملك من أجل سيادة العراق ولم يفرق بين مواطن وآخر، كما أن إسهامات الشهيد سليماني أسمى من أن ينكرها ناكر".

وأشار السوداني إلى أن "الكيان الصهيوني يريد تنفيذ مخططه الشيطاني ويعلم أن العراق يمثل الحجر الأساس في استقرار المنطقة"، خاتماً بالقول إن "البدء بالتحرير ينطلق من نزع السلاح وحصره بسلطة الدولة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في ذكرى استشهاد الفريق سليماني

أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في ذكرى استشهاد الفريق سليماني

الشهيد سليماني رجل الميدان ونموذج المشروع الاسلامي الأصيل

الشهيد سليماني رجل الميدان ونموذج المشروع الاسلامي الأصيل

طهران تحتفي بذكرى الشهيد سليماني بعرض فني

طهران تحتفي بذكرى الشهيد سليماني بعرض فني

حرس الثورة يعلن التزامه بخطى القائد سليماني وحماية مصالح الشعب الإيراني

حرس الثورة يعلن التزامه بخطى القائد سليماني وحماية مصالح الشعب الإيراني

0% ...

آخرالاخبار

نجل مادورو يدعو الى تضامن دولي من أجل عودة الرئيس المخطوف

جامعة بيرزيت: 41 إصابة منها 9 بالرصاص الحي من جراء اقتحام قوات الاحتلال الجامعة

مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب