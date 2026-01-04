رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام المؤتمر السنوي للاحتفاء بقادة النصر في بغداد، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمها قادة النصر والشهداء شكلت الأساس المتين لما ينعم به العراق اليوم من أمن واستقرار"؛ مشددا على "ضرورة ترسيخ هذه التضحيات في ذاكرة الأجيال وعدم التفريط بها تحت أي ظرف".

وأشاد الرئیس العراقي بالدور البطولي للشهيد أبو مهدي المهندس في مواجهة الإرهاب منذ بداياته حتى تحقيق النصر على عصابات داعش، مثمنا إسناد الشهيد قاسم سليماني ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في أحلك الظروف، معتبرا أن هذا الدعم كان عاملا مهما في تعزيز صمود القوات العراقية واستعادة الأمن في المدن التي شهدت اجتياحا إرهابيا.

كما لفت رشيد إلى أن "العراق يمضي بثبات نحو ترسيخ أمنه وتجربته الديمقراطية"؛ مردفا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة وطنية جامعة تلبي تطلعات المواطنين، إلى جانب اضطلاع مجلس النواب الجديد بمسؤولياته التشريعية والرقابية، وبما يعزز قوة الدولة".

السوداني : الشهيد سليماني اختتم حياته شهيدا على أرض العراق

من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بنضال الشهيدين اللواء الحاج قاسم سليماني و اللواء أبو مهدي المهندس، قائلاً: إختتم الشهيد سليماني حياته شهيدا على أرض العراق، ولعب هؤلاء القادة دوراً حاسماً في عملية النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال محمد شياع السوداني، خلال المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهادهم: قبل ست سنوات وفي تجاوز على السيادة الوطنية، استهدف اعتداء آثم قادة النصر ورفاقهما أبامهدي المهندس واللواء قاسم سليماني"، واصفاً جريمة المطار بأنها "خرق كبير لمكان مدني آمن تحرم القوانين الدولية المساس به، وقد وصفته المرجعية الدينية بالاعتداء الغاشم.

وأوضح السوداني أن "مشاركة الشهيدين ضد الإرهاب ودعم إيران والأشقاء كانت أحد أسباب النصر المؤزر"، لافتاً إلى أن "الشهيد المهندس بذل كل ما يملك من أجل سيادة العراق ولم يفرق بين مواطن وآخر، كما أن إسهامات الشهيد سليماني أسمى من أن ينكرها ناكر".

وأشار السوداني إلى أن "الكيان الصهيوني يريد تنفيذ مخططه الشيطاني ويعلم أن العراق يمثل الحجر الأساس في استقرار المنطقة"، خاتماً بالقول إن "البدء بالتحرير ينطلق من نزع السلاح وحصره بسلطة الدولة".