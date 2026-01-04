عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
الإخبارية السورية عن مصدر حكومي: اجتماعات دمشق اليوم مع قسد بحضور مظلوم عبدي لم تسفر عن نتائج ملموسة

الأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة تدخل بنجاح مرحلة الاختبارات المدارية

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش
الأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة تدخل بنجاح مرحلة الاختبارات المدارية
اجتازت الأقمار الصناعية الايرانية الثلاثة "ظفر" و"بايا" و"كوثر" مراحل مختلفة من الاختبارات المدارية في الأسبوع الأول بعد الإطلاق بحالة فنية جيدة، وتشير الدراسات إلى أن عملية تقييم وتثبيت الأنظمة الفرعية لهذه الأقمار الثلاثة تسير وفقًا للخطة الموضوعة.

وافاد تقرير صادر عن منظمة الفضاء الإيرانية، اليوم الاحد، ان الأقمار الصناعية الثلاثة، دخلت خلال الاختبارات المدارية التي أُجريت، مرحلة تقييم أداء أنظمتها الفرعية، وأُفيد بأن حالتها العامة جيدة. ونظرًا للمشاكل التي حدثت خلال مرحلة إدخال القمر الصناعي "بايا" إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل ، فقد تم التركيز بشكل خاص على تثبيت هذا القمر، واتُخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة بدقة عالية.

*القمر الصناعي "بايا"

أكمل قمر "بايا" الصناعي بنجاح اختبارات الأنظمة الفرعية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، والاتصالات عن بُعد، وتحديد المواقع، والتثبيت، والتحكم في الاتجاه، والتوجيه. ويجري حاليًا اختبار نظام الاتصالات المرئية الخاص بالقمر.

*القمر الصناعي "كوثر"

أكمل قمر كوثر الصناعي بنجاح اختبارات الأنظمة الفرعية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، والاتصالات عن بُعد، وتحديد المواقع، والتثبيت، ودخل الآن مرحلة اختبار أنظمة التحكم في الاتجاه والتوجيه.

*القمر الصناعي "ظفر"

أكمل القمر الصناعي "ظفر" بنجاح الاختبارات الأولية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، وتحديد المواقع، والاتصالات عن بُعد، ويجري حاليًا اختبارات إضافية على الأنظمة الفرعية ذات الصلة. تم تقييم استقرار مدار القمر الصناعي بشكل مناسب، ومع اكتمال الاختبارات الجارية، ستبدأ المراحل المتعلقة بمراقبة الحالة وارسال البيانات وتخزينها واعادة ارسالها.

*عملية الاختبار خطوة بخطوة في المدار

تُعدّ عملية اختبار الأقمار الصناعية في المدار عملية دقيقة ومرحلية تستغرق عدة أسابيع، وتُجرى بعد الإطلاق، حيث يتم خلالها تقييم أداء كل نظام فرعي تدريجيًا في ظروف مدارية حقيقية. وبناءً على الخطة، سيتم توفير ملخص للإجراءات التقنية ونتائج هذه الاختبارات تدريجيًا لخبراء صناعة الفضاء والمهتمين بها.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

رغم الحصار.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية وتعانق الفضاء من جديد

رغم الحصار.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية وتعانق الفضاء من جديد

بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية.. إيران تنفرد بالريادة الفضائية في العالم الإسلامي

بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية.. إيران تنفرد بالريادة الفضائية في العالم الإسلامي

منظمة الفضاء الإيرانية : إطلاقٍ متزامن لثلاثة أقمار صناعية محلية

منظمة الفضاء الإيرانية : إطلاقٍ متزامن لثلاثة أقمار صناعية محلية

سالاريه: سيتم إطلاق الأقمار الاصطناعية 

سالاريه: سيتم إطلاق الأقمار الاصطناعية "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر" للفضاء قريبا

0% ...

آخرالاخبار

ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

دمشق: اجتماعات "الحكومة" و"قسد" بلا نتائج ملموسة

اجتماعات قسد ودمشق وآفاقها السياسية والعسكرية

وزير الدفاع الفنزويلي: استنفار عسكري وتكليف رودريغيز بمهام الرئاسة

وزير كيان الاحتلال: الفلسطينيون "ضيوف مؤقتون" والهدف تهجيرهم من الضفة وغزة

ضربات صاروخية روسية على مواقع وبنى تحتية أوكرانية

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023

الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة

زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"

اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة