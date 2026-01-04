عاجل:
السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش
السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي
أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فنزويلا أن السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها كالمعتاد.

وقال علي جكني، سفير إيران في فنزويلا، في تصريح لاحدى وسائل الإعلام ردًا على سؤال بشأن استمرار عمل السفارة الإيرانية في كراكاس، إنه لم يُطرح أي حديث عن إغلاق السفارة، حتى بصورة مؤقتة، مشددًا على أن السفارة تواصل عملها بعزم وإرادة أكبر من السابق.

وأضاف أن جميع موظفي السفارة يتمتعون بصحة جيدة وفي وضع طبيعي.

كما أكد جكني أن المواطنين الإيرانيين المقيمين في فنزويلا هم أيضًا في كامل الصحة والسلامة ولا يواجهون أي مشكلات، مشيرًا إلى أن السفارة على تواصل دائم معهم وتقوم بتقديم الخدمات اللازمة لهم على أكمل وجه.

