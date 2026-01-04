استهداف صيادين ونسف مباني.. ثلاثة شهداء في قطاع غزة

وأكدت مصادر طبية استشهاد الفتى "علاء الدين محمد زهير أصرف" (15 عامًا) برصاص إسرائيلي في منطقة جورة اللّوت جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، والتي انسحب منها جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف النار.

كما أُصيب فلسطيني برصاص في الفخذ أطلقه سلاح بحرية الاحتلال، وذلك قبالة سواحل مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وكان مصدر طبي قد أفاد باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوب غربي قطاع غزة.

وذكر أن الشهيد يُدعى فادي نجيب عماد صلاح، مضيفا أن جثمانه وصل إلى مستشفى ناصر بمدينة خانيونس.

واُستشهد صلاح، بحسب ما قالته مصادر محلية، في إطلاق مسيرة إسرائيلية نيرانها في منطقة انسحب منها الاحتلال بموجب اتفاق وقف النار.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية أيضًا، أعلن اتحاد لجان الصيّادين في غزة استشهاد صياد وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.