بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

استهداف صيادين ونسف مباني.. ثلاثة شهداء في قطاع غزة

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش
اُستشهد صباح اليوم الأحد ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى وأُصيب آخرون في قطاع غزة، في استمرار لسلسلة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الفتى "علاء الدين محمد زهير أصرف" (15 عامًا) برصاص إسرائيلي في منطقة جورة اللّوت جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، والتي انسحب منها جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف النار.

كما أُصيب فلسطيني برصاص في الفخذ أطلقه سلاح بحرية الاحتلال، وذلك قبالة سواحل مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وكان مصدر طبي قد أفاد باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوب غربي قطاع غزة.

وذكر أن الشهيد يُدعى فادي نجيب عماد صلاح، مضيفا أن جثمانه وصل إلى مستشفى ناصر بمدينة خانيونس.

واُستشهد صلاح، بحسب ما قالته مصادر محلية، في إطلاق مسيرة إسرائيلية نيرانها في منطقة انسحب منها الاحتلال بموجب اتفاق وقف النار.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية أيضًا، أعلن اتحاد لجان الصيّادين في غزة استشهاد صياد وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة

حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!