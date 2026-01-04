وزير الدفاع الفنزويلي: استنفار عسكري وتكليف رودريغيز بمهام الرئاسة

وشدد لوبيز على أن مادورو هو القائد الدستوري الشرعي والحقيقي لجميع الفنزويليين، كاشفًا أنّ عددًا كبيرًا من أفراد الفريق الأمني الرئاسي قُتلوا خلال العملية الأميركية.

وقال لوبيز ان المحكمة العليا قررت تعيين ديلسي رودريغيز لتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا، مطالبًا بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ضد العدوان الأميركي.

وختم وزير الدفاع بالتأكيد على تفعيل الجاهزية التشغيلية واندماج شعبي–عسكري–شرطي، وتشكيل كتلة قتالية واحدة لضمان حرية الأمة واستقلالها وسيادتها، مع الحفاظ على النظام الداخلي.