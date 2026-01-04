عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

وزير الدفاع الفنزويلي: استنفار عسكري وتكليف رودريغيز بمهام الرئاسة

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش
وزير الدفاع الفنزويلي: استنفار عسكري وتكليف رودريغيز بمهام الرئاسة
أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز ان القوات المسلحة ترفض رفضًا قاطعًا الاختطاف الجبان للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية، معلنا استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد لضمان السيادة.

وشدد لوبيز على أن مادورو هو القائد الدستوري الشرعي والحقيقي لجميع الفنزويليين، كاشفًا أنّ عددًا كبيرًا من أفراد الفريق الأمني الرئاسي قُتلوا خلال العملية الأميركية.

وقال لوبيز ان المحكمة العليا قررت تعيين ديلسي رودريغيز لتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا، مطالبًا بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ضد العدوان الأميركي.

وختم وزير الدفاع بالتأكيد على تفعيل الجاهزية التشغيلية واندماج شعبي–عسكري–شرطي، وتشكيل كتلة قتالية واحدة لضمان حرية الأمة واستقلالها وسيادتها، مع الحفاظ على النظام الداخلي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

موجة احتجاجات دولية ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو

موجة احتجاجات دولية ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة

حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!