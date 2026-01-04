عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

"حنظلة" تكشف هويات 15 ضابطا صهيونيا في استخبارات التنصت الاشاري

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش
نشرت مجموعة "حنظلة" السيبرانية ، اليوم الأحد، قائمة تضم أسماء 15 ضابطًا من ضباط استخبارات التنصت الإشاري (SIGINT) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أعلنته المجموعة، فإن الأسماء التي تم نشرها تعود لضباط يعملون في وحدات استخباراتية مختصة بجمع وتحليل الإشارات والاتصالات، وهي من أكثر الأذرع حساسية في المنظومة الاستخباراتية لجيش الاحتلال.

هذا وأعلنت المجموعة عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار لكل من يقدّم معلومات قيّمة عن الأهداف المذكورة.

يُذكر أن مجموعة "حنظلة" كانت قد نشرت سابقاً أكثر من 200 ألف وثيقة ورسالة تتعلق بـ"نفتالي بينيت"، رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني. كما كشفت المجموعة عن معلومات تتعلق بالمصممين الرئيسيين لنظام "القبة الحديدية"، والوحدة 8200 التابعة لفرع الاستخبارات الإلكترونية في جيش الاحتلال، ووزير العدل السابق، وألاقسام العسكرية والفضاء والتكنولوجيا التابعة للكيان الصهيوني.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عاصفة حنظلة؛ معركة انهيار الأمن الإسرائيلي

عاصفة حنظلة؛ معركة انهيار الأمن الإسرائيلي

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

"حنظلة" تهدد بيبي قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة

هجوم سيبراني يهز

هجوم سيبراني يهز "إسرائيل".."حنظلة" تضرب قلب التكنولوجيا الإسرائيلية!

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة

حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!