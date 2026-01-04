"حنظلة" تكشف هويات 15 ضابطا صهيونيا في استخبارات التنصت الاشاري

وبحسب ما أعلنته المجموعة، فإن الأسماء التي تم نشرها تعود لضباط يعملون في وحدات استخباراتية مختصة بجمع وتحليل الإشارات والاتصالات، وهي من أكثر الأذرع حساسية في المنظومة الاستخباراتية لجيش الاحتلال.

هذا وأعلنت المجموعة عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار لكل من يقدّم معلومات قيّمة عن الأهداف المذكورة.

يُذكر أن مجموعة "حنظلة" كانت قد نشرت سابقاً أكثر من 200 ألف وثيقة ورسالة تتعلق بـ"نفتالي بينيت"، رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني. كما كشفت المجموعة عن معلومات تتعلق بالمصممين الرئيسيين لنظام "القبة الحديدية"، والوحدة 8200 التابعة لفرع الاستخبارات الإلكترونية في جيش الاحتلال، ووزير العدل السابق، وألاقسام العسكرية والفضاء والتكنولوجيا التابعة للكيان الصهيوني.