بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

شهداء وجرحى بنيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة

الأحد ٠٤ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال اعتداء جديد يُضاف إلى سلسلة خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ما رفع عدد الشهداء منذ سريان الاتفاق إلى نحو 420 شهيدا.

وبحسب المصادر، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء تواجدهم في مناطق سكنية جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، وسط حالة من التوتر والاستنفار، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستهداف المتقطع في عدة مناطق من القطاع.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من احتمال إنهاء عملها الإنساني في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، في حال لم يتراجع الكيان الإسرائيلي عن قراره القاضي بحظر عمل المنظمة، إلى جانب 36 منظمة إنسانية وإغاثية أخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!