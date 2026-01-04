شهداء وجرحى بنيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة

وبحسب المصادر، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء تواجدهم في مناطق سكنية جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، وسط حالة من التوتر والاستنفار، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستهداف المتقطع في عدة مناطق من القطاع.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من احتمال إنهاء عملها الإنساني في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، في حال لم يتراجع الكيان الإسرائيلي عن قراره القاضي بحظر عمل المنظمة، إلى جانب 36 منظمة إنسانية وإغاثية أخرى.