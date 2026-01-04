اللواء موسوي: واشنطن وتل أبيب تسعيان لإثارة الفوضى في إيران

وفي كلمة له بين جمع من قادة قوات الامن الايرانية قال اللواء موسوي إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يركزان جهودهما حاليًا على زعزعة الاستقرار داخل البلاد مستخدمين أدوات الحرب الناعمة والضغط الاقتصادي، في محاولة لتعويض الهزيمة التي منيا بها خلال حرب الأيام الـ 12 المفروضة.

وأوضح موسوي أنه مع خروج عدد من التجار في احتجاجات مشروعة للمطالبة باستقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال، سارع العدو إلى استغلال تلك التحركات عبر إدخال عناصر مدربة إلى الساحة لإثارة الشغب والفوضى، بهدف حرف الاحتجاجات عن مسارها الطبيعي.

وأكد موسوي أن الشعب الإيراني، بوعيه، تمكن سريعًا من الفصل بين المطالبين بحقوقهم المشروعة وبين المحرضين ومثيري الفوضى.

وشدد رئيس هيئة الأركان على أن قوات الأمن الإيرانية، وبمساندة الشعب، ستتعامل بحزم مع مثيري الشغب، مؤكدًا أن الإيرانيين سيوظفون سلوكهم الثوري لتوجيه رد حازم لكل من لا يخاطب هذا الشعب باحترام.