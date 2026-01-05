نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

دعا النائب الفنزويلي نيكولاس مادورو غيرا، نجل الرئيس نيكولاس مادورو، الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع، في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال مادورو غيرا في تسجيل صوتي إنّ "اليوم كان يوم صدمة، ولكن غداً سننزل إلى الشارع"، مؤكداً: "نحن بخير وهادئون وثابتون، وستروننا في الشارع".

كما حثّ على "رفع رايات تشافيز من أجل إعادة نيكولاس مادورو وسيليا فلوريس سالمين".

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو إنّ "الهجوم ليس موجهاً ضد فنزويلا فقط، بل ضد أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بأكملها"، داعياً مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي إلى "الخطو خطوة إلى الأمام وعدم التزام الصمت أمام هذا العدوان".

وأضاف بينتو أنّ "الهجمات الأخيرة انتهكت الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه"، مشدداً على أنّ "من يختطف رئيساً يختطف سيادة شعب بأكمله".

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية عدواناً، أمس السبت، على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما اختطفت قواتها مادورو وزوجته، واقتادتهما إلى نيويورك.