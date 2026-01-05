عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة
توجّهت تنسيقية المقاومة العراقية برسالة إلى الحكومة العراقية المقبلة وقالت إنه يتوجب اعتماد الوضوح والجدية في تقديم الخدمات كما محاربة الفساد.

وأكدت التنسيقية أنّه يتوجّب على الحكومة المقبلة، إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتلّ للأرض والسماء، مؤكدة على منع أيّ نفوذ للوجود الأجنبي، مهما كان شكله.

وأضافت: انّ "سلاح المقاومة مقدّس"، لا سيّما في بلد فيه احتلال قائم.

ورفضت التنسيقية "رفضاً قاطعاً" أيّ حديث عن سلاح المقاومة من الأطراف الخارجية، قائلة إن "الحوار بشأن سلاحنا لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة".

وتضم تنسيقية المقاومة العراقية "كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء".

