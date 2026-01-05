تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

وأكدت التنسيقية أنّه يتوجّب على الحكومة المقبلة، إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتلّ للأرض والسماء، مؤكدة على منع أيّ نفوذ للوجود الأجنبي، مهما كان شكله.

وأضافت: انّ "سلاح المقاومة مقدّس"، لا سيّما في بلد فيه احتلال قائم.

ورفضت التنسيقية "رفضاً قاطعاً" أيّ حديث عن سلاح المقاومة من الأطراف الخارجية، قائلة إن "الحوار بشأن سلاحنا لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة".

وتضم تنسيقية المقاومة العراقية "كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء".