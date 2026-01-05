عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش
ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإنتاج الكوكايين، ولم يستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضده.

وقال ترامب للصحفيين: "كولومبيا مريضة جدًا أيضًا، يحكمها رجل مريض يحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً، دعوني أخبركم. لديه مطاحن ومصانع للكوكايين" حسب زعمه.

وأضاف أن فكرة تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار العملية التي جرت في فنزويلا "تبدو جيدة جدًا".

تصريحات ترامب جاءت كرد على إدانة بيترو للعملية الأمريكية في فنزويلا، حيث وصفها بـ"انتهاك للسيادة" ونشر قوات على الحدود.

كما تعد هذه التصريحات جزء من تصعيد مستمر من الرئيس ترامب ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خاصة بعد نجاح العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير 2026، التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.

منذ أشهر، يتهم ترامب الرئيس الكولمبي شخصياً بتسهيل إنتاج الكوكايين، ووصفه بـ"قائد مخدرات غير شرعي"، وهدد بقطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات.

كما قال سابقاً إن الولايات المتحدة تعرف مواقع "ثلاثة مصانع كوكايين كبرى" في كولومبيا، وهدد بـ"إغلاقها" إذا لم يفعل بيترو ذلك.

