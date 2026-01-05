عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

واشنطن تكسر المحظور.. مادورو أمام المحكمة

في خطوة غير مسبوقة تكسر أحد أكبر المحظورات في العلاقات الدولية، يمثل الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين أمام محكمة فدرالية في نيويورك، ليصبح أول رئيس في السلطة يخضع لإجراءات قضائية أميركية على الأراضي الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام أمریکیة، مثل قناة "إن بی سی نیوز" وصحیفة "نیویورک تایمز"، بأن جلسة الاستماع محددة فی محكمة اتحادیة بنيویورک عند الظهر (17:00 بتوقيت غرینتش)، دون توضيح دقیق لما سیحدث فی الجلسة.

وكان مادورو (63 عاماً) وزوجته سیلیا فلوریس قد اختطفا فی ساعات الفجر الأولی من یوم السبت الماضی على ید قوات خاصة أمریکیة فی العاصمة الفنزویلیة کاراکاس، ثم نقلاهما خارج البلاد.

یُذكر أن هذه العملیة العسکریة الأمریکیة أثارت إدانات شدیدة من دول عدة، اعتبرت انتهاكاً للقانون الدولی وسيادة الدول، فی حین یواصل الشعب الفنزویلی التصدی لأی محاولات تدخل خارجیة.

وتظاهر العشرات في نيويورك ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي. وتجمع المتظاهرون أمام مركز احتجاز مادورو في بروكلين، واحتجوا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على الأراضي الفنزويلية، واتهموها بـ"اختطاف" مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.

