واشنطن تكسر المحظور.. مادورو أمام المحكمة

وأفادت وسائل إعلام أمریکیة، مثل قناة "إن بی سی نیوز" وصحیفة "نیویورک تایمز"، بأن جلسة الاستماع محددة فی محكمة اتحادیة بنيویورک عند الظهر (17:00 بتوقيت غرینتش)، دون توضيح دقیق لما سیحدث فی الجلسة.

وكان مادورو (63 عاماً) وزوجته سیلیا فلوریس قد اختطفا فی ساعات الفجر الأولی من یوم السبت الماضی على ید قوات خاصة أمریکیة فی العاصمة الفنزویلیة کاراکاس، ثم نقلاهما خارج البلاد.

یُذكر أن هذه العملیة العسکریة الأمریکیة أثارت إدانات شدیدة من دول عدة، اعتبرت انتهاكاً للقانون الدولی وسيادة الدول، فی حین یواصل الشعب الفنزویلی التصدی لأی محاولات تدخل خارجیة.

وتظاهر العشرات في نيويورك ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي. وتجمع المتظاهرون أمام مركز احتجاز مادورو في بروكلين، واحتجوا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على الأراضي الفنزويلية، واتهموها بـ"اختطاف" مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.