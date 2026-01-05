السوق النفطي يتحدى الحصار الأميركي.. ارتفاع هامشي رغم أزمة فنزويلا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 17 سنتاً إلى نحو 60.92 دولار للبرميل، مقلصة بعض الخسائر السابقة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 57.43 دولار للبرميل، وسط تقييم المستثمرين للتطورات في فنزويلا، العضو البارز في منظمة أوبك.

وأكد خبراء أن أي تعطيل لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير ملحوظ حالياً على الأسعار، نظراً لوفرة الإمدادات النفطية العالمية، خاصة مع توقعات بفائض قياسي في السوق خلال عام 2026.

من جانبها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) البدء في خفض إنتاج النفط الخام، مع نفاد سعة التخزين الناتج عن الحصار الأمريكي المستمر، الذي أدى إلى انخفاض الصادرات إلى الصفر تقريباً، في انتهاك صارخ لسيادة الدول واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، حيث يرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية على فنزويلا تهدف إلى السيطرة على احتياطياتها النفطية الهائلة، بينما تؤكد كاراكاس وحلفاؤها على حقها في استغلال مواردها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية.