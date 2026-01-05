عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

السوق النفطي يتحدى الحصار الأميركي.. ارتفاع هامشي رغم أزمة فنزويلا

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
السوق النفطي يتحدى الحصار الأميركي.. ارتفاع هامشي رغم أزمة فنزويلا
رغم الاضطرابات السياسية في فنزويلا وتوقف صادراتها النفطية تماماً بسبب الحصار الأمريكي المشدد والعمليات العسكرية الأخيرة، إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً طفيفاً جداً، مما يعكس وفرة المعروض في الأسواق العالمية يحد من أي تأثير فوري للأزمة الفنزويلية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 17 سنتاً إلى نحو 60.92 دولار للبرميل، مقلصة بعض الخسائر السابقة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 57.43 دولار للبرميل، وسط تقييم المستثمرين للتطورات في فنزويلا، العضو البارز في منظمة أوبك.

إقرأ أيضاً..واشنطن تكسر المحظور.. مادورو أمام المحكمة

وأكد خبراء أن أي تعطيل لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير ملحوظ حالياً على الأسعار، نظراً لوفرة الإمدادات النفطية العالمية، خاصة مع توقعات بفائض قياسي في السوق خلال عام 2026.

من جانبها، أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) البدء في خفض إنتاج النفط الخام، مع نفاد سعة التخزين الناتج عن الحصار الأمريكي المستمر، الذي أدى إلى انخفاض الصادرات إلى الصفر تقريباً، في انتهاك صارخ لسيادة الدول واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، حيث يرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية على فنزويلا تهدف إلى السيطرة على احتياطياتها النفطية الهائلة، بينما تؤكد كاراكاس وحلفاؤها على حقها في استغلال مواردها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

موجة احتجاجات دولية ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو

موجة احتجاجات دولية ضد اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير 'أسوأ من مادورو'!

0% ...

آخرالاخبار

مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب