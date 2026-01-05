رئيس كولومبيا يشبه ترامب بهتلر ونتنياهو

وأضاف "غوستافو بيترو" أنه يجب أن يكون هناك تحالف لدول أمريكا اللاتينية التي تقصف اليوم، لصد أي اعتداءات أمريكية مستقبلية قد تطال أي دولة في المنطقة.

ورداً على ذلك، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي شخصياً، متهماً إياه بـ"إنتاج الكوكايين" وبتسيير "مطاحن ومصانع" للمخدرات، وفق تعبيره، مهدداً بعملية عسكرية مشابهة لما نفذ في فنزويلا، وقال صراحة إن "فكرة تنفيذ عملية في كولومبيا تبدو جيدة جداً".

وفي السياق نفسه، جددت روسيا والصين وكوريا الشمالية تضامنها مع الشعب الفنزويلي، حيث طالبت موسكو وبكين بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، محذرتين من أن التصرفات الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتهدد السلام العالمي، فيما أدانت بيونغ يانغ بشدة هذا "العدوان الإمبريالي الغاشم".

ويُرى في هذه الإدانات الدولية الواسعة دليلاً جديداً على عزلة السياسات الأمريكية العدوانية أمام جبهة متزايدة القوة تدافع عن سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.