مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
رئيس كولومبيا يشبه ترامب بهتلر ونتنياهو
شن الرئيس الكولومبي هجومًا لاذعًا على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ما قامت به واشنطن تجاه العاصمة الكولومبية لم يسبق أن فعله زعماء مثل هتلر أو نتنياهو، ووصفه بأنه "وصمة عار رهيبة لن تنساها أجيال القارة".

وأضاف "غوستافو بيترو" أنه يجب أن يكون هناك تحالف لدول أمريكا اللاتينية التي تقصف اليوم، لصد أي اعتداءات أمريكية مستقبلية قد تطال أي دولة في المنطقة.

إقرأ ايضاً..واشنطن تكسر المحظور.. مادورو أمام المحكمة

ورداً على ذلك، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي شخصياً، متهماً إياه بـ"إنتاج الكوكايين" وبتسيير "مطاحن ومصانع" للمخدرات، وفق تعبيره، مهدداً بعملية عسكرية مشابهة لما نفذ في فنزويلا، وقال صراحة إن "فكرة تنفيذ عملية في كولومبيا تبدو جيدة جداً".

وفي السياق نفسه، جددت روسيا والصين وكوريا الشمالية تضامنها مع الشعب الفنزويلي، حيث طالبت موسكو وبكين بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، محذرتين من أن التصرفات الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتهدد السلام العالمي، فيما أدانت بيونغ يانغ بشدة هذا "العدوان الإمبريالي الغاشم".

ويُرى في هذه الإدانات الدولية الواسعة دليلاً جديداً على عزلة السياسات الأمريكية العدوانية أمام جبهة متزايدة القوة تدافع عن سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب