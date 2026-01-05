ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في بكين: "لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي"، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وحماية سيادة جميع الدول دون استثناء.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الوضع الدولي يشهد تعقيداً متزايداً وتصاعداً للضغوط الأحادية، لافتاً إلى أن التغيير المفاجئ في فنزويلا –في إشارة واضحة إلى العملية العسكرية الأمريكية– قد جذب انتباه المجتمع الدولي بشدة، وأن بكين تعارض بقوة التهديد باستخدام القوة أو فرض إرادة دولة على أخرى.

في السياق نفسه، جددت روسيا تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وحذرت من تصعيد الموقف، فيما أدانت كوريا الشمالية بشدة التصرفات الأمريكية التي تنتهك سيادة الدول وتهدد السلام العالمي.