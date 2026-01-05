عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

الصين ترفض الهيمنة الأمريكية.. لا مكان لـ"شرطي دولي"

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش
الصين ترفض الهيمنة الأمريكية.. لا مكان لـ
في إدانة قوية للعدوان الأمريكي السافر على فنزويلا، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن أي دولة لا يحق لها أن تفرض نفسها "شرطياً" أو "قاضياً" على العالم، مشدداً على رفض بكين القاطع لأي محاولات أحادية تهدد سيادة الدول وأمنها باستخدام القوة.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في بكين: "لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي"، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وحماية سيادة جميع الدول دون استثناء.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الوضع الدولي يشهد تعقيداً متزايداً وتصاعداً للضغوط الأحادية، لافتاً إلى أن التغيير المفاجئ في فنزويلا –في إشارة واضحة إلى العملية العسكرية الأمريكية– قد جذب انتباه المجتمع الدولي بشدة، وأن بكين تعارض بقوة التهديد باستخدام القوة أو فرض إرادة دولة على أخرى.

في السياق نفسه، جددت روسيا تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وحذرت من تصعيد الموقف، فيما أدانت كوريا الشمالية بشدة التصرفات الأمريكية التي تنتهك سيادة الدول وتهدد السلام العالمي.

