موكب أمني ينقل مادورو مكبلاً إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن

وشوهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مكبل اليدين، وهو يغادر مركز الاحتجاز المركزي في بروكلين بنيويورك صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، ضمن موكب أمني مشدد، بعد يومين فقط من اعتقاله في عملية أمريكية بكاراكاس.

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ظهر اليوم، في جلسة إجرائية أولية من المتوقع أن تشعل معركة قانونية طويلة حول شرعية محاكمته في الولايات المتحدة.

ووفقًا للمدعية العامة بام بوندي، يواجه مادورو تهمًا خطيرة تشمل التآمر على الإرهاب المرتبط بالمخدرات، استيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأدوات تدميرية، وقد يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع مادورو في قانونية اعتقاله، مدعيًا تمتعه بالحصانة كرئيس دولة ذات سيادة. وتتهمه لائحة اتهام مكونة من 25 صفحة، نُشرت يوم السبت، بالتعاون مع عصابات مخدرات لشحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.