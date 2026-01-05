عاجل:
مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 129 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
هآرتس عن مصادر: ترمب أكد لنتنياهو أنه يمنحه هامشا محدودا لعملية ضد حزب الله
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن الإحتلال الإسرائيلي وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
الاحتلال يستأنف عمليات الهدم في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو صرح بوجود اتفاق مع واشنطن يقضي بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر مختطف
غارة إسرائيلية على حي الشجاعية وعملية نسف لمبان سكنية في مناطق انتشار الاحتلال ببيت لاهيا

موكب أمني ينقل مادورو مكبلاً إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠١:١١ بتوقيت غرينتش
موكب أمني ينقل مادورو مكبلاً إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن
ظهر الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو مكبل اليدين، أثناء نقله تحت حراسة مشددة من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن اليوم الاثنين 5 يناير 2026، تمهيداً لجلسة محاكمته الأولى.

وشوهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مكبل اليدين، وهو يغادر مركز الاحتجاز المركزي في بروكلين بنيويورك صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، ضمن موكب أمني مشدد، بعد يومين فقط من اعتقاله في عملية أمريكية بكاراكاس.

إقرأ أيضاً..واشنطن تكسر المحظور.. مادورو أمام المحكمة

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ظهر اليوم، في جلسة إجرائية أولية من المتوقع أن تشعل معركة قانونية طويلة حول شرعية محاكمته في الولايات المتحدة.

ووفقًا للمدعية العامة بام بوندي، يواجه مادورو تهمًا خطيرة تشمل التآمر على الإرهاب المرتبط بالمخدرات، استيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأدوات تدميرية، وقد يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع مادورو في قانونية اعتقاله، مدعيًا تمتعه بالحصانة كرئيس دولة ذات سيادة. وتتهمه لائحة اتهام مكونة من 25 صفحة، نُشرت يوم السبت، بالتعاون مع عصابات مخدرات لشحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قفزة تاريخية للذهب بعد اعتقال مادورو وتصاعد التوترات

قفزة تاريخية للذهب بعد اعتقال مادورو وتصاعد التوترات

البلطجة الأميركية واختطاف مادورو..كيف نُسِفت أسس القانون الدولي بالكامل؟

البلطجة الأميركية واختطاف مادورو..كيف نُسِفت أسس القانون الدولي بالكامل؟

رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية

رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية

0% ...

آخرالاخبار

مقتل عسكري وإصابة 4 جراء استهدافهم بمسيرة لقوات سوريا الديموقراطية بحلب

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة يتفاقم وندعو "إسرائيل" للسماح للمنظمات الدولية بالعمل وتقديم المساعدات للمحتاجين

اكتشاف مذهل... الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا

الكشف عن تورط الموساد في الاعتراف بأرض الصومال

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن على تواصل مع طهران وواشنطن وندعم أي حوار لمنع التصعيد

الأمم المتحدة تحذر: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

سِجيل.. الصاروخ الذي لفت أنظار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: أي سلوك عدائي سيُقابل برد حاسم ومتناسب

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

الأكثر مشاهدة

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب