الخارجية الايرانية ترد على مزاعم صحيفة نيويورك تايمز

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، شمس زاده: لقد زعمت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها أن السيد عباس عراقجي عقد اجتماعًا مع وسائل الإعلام يوم الخميس وتحدث عن أهمية الوضع الراهن، كما غطّت صحيفة "إنترناشونال" الإسرائيلية هذا الخبر بعنوان رئيسي بارز" وذلك بحسب ما افادت وكالة مهر للانباء.

وأضاف شمس زاده: يبدو أن بعض الأطراف الغربية تُصرّ على اختلاق ذريعة للكذب وإثارة الفتنة من كل قضية تافهة.

وتابع: من المتعارف عليه أن يعقد الوزير أو المتحدث الرسمي اجتماعات دورية ومنتظمة مع ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين لمناقشة قضايا السياسة الخارجية.

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية: إلا أن مثل هذا الاجتماع، الذي زُعم عقده يوم الخميس الماضي في هذه الصحيفة الأمريكية، لم يحدث أصلًا.