عراقجي يرد على تهديدات ترامب: تكرار الفشل لن يصنع نصرا

وقال عراقجي تعليقاً على تهديدات ترامب الأخيرة ضد إيران، قال إن «تكرار التجربة الفاشلة في كل مرة سيقود إلى النتيجة نفسها، وهي الفشل»، مضيفاً أن الحديث عن السلام من موقع القوة يعني عملياً أن الأقوى يفرض ما يشاء، وهو نهج يهدد جميع منجزات المجتمع الدولي خلال الثمانين عاماً الماضية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عقب مشاركته في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث جرى بحث التطورات الدولية الراهنة بینها السلوك غير القانوني والعدواني للولايات المتحدة تجاه دول العالم.

وأشار عراقجي إلى أن العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، عمل على ترسيخ نظام دولي قائم على القانون والدبلوماسية والحوار، معتبراً أن السياسات الأميركية الحالية تمثل انحرافاً خطيراً عن هذا المسار، وهو ما دفع العديد من الدول وخبراء العلاقات الدولية إلى التحذير من تداعياته.

وفي سياق آخر، أوضح عراقجي أن الاجتماع تناول آخر التطورات في فنزويلا، مؤكداً أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وأن أوضاع المواطنين الإيرانيين هناك مستقرة، مع وجود استعداد للتعامل مع أي طارئ.

كما ناقش الاجتماع قضايا الدبلوماسية الاقتصادية، ودور السياسة الخارجية في تلبية احتياجات البلاد، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من قدرات الدول المجاورة، ومستجدات ملف العقوبات والمسارات الممكنة لرفعها.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي في البرلمان، لافتاً إلى أنه جرى أيضاً بحث ميزانية السلك الدبلوماسي للعام المقبل في إطار التحضيرات الجارية للموازنة العامة.