مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الرئيس الأمريكي من خلال تهديد إيران باتخاذ عمل عسكري، ينتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل صريح
مادورو قال للقاضي إنه لم يطلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام المحكمة وإنه لا يعلم حقوقه
مادورو أثناء محاكمته: ما زلت رئيسا لفنزويلا
محامي مادورو يقول إن موكله يعاني مشاكل صحية ستتطلب عناية وزوجته تعاني من إصابات أشد خطورة
محامي مادورو للمحكمة: موكلي يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقا
القاضي أبلغ مادورو وزوجته بحقهما في التواصل مع قنصلية بلادهما وأعربا عن رغبتهما في استخدام هذا الحق
القاضي يأمر مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع بتاريخ 17 مارس المقبل
اري بولاك محامي الرئيس مادورو: لا أسعى لإطلاق سراحه في الوقت الحالي بكفالة لكن قد أفعل ذلك لاحقاً
عقيلة نيكولاس مادورو تدفع أمام المحكمة في نيويورك ببراءتها في قضية تهريب الكوكايين
مادورو : أنا بريء ولست مذنبا بأي شي مما تم ذكره في المحكمة

جلسة طارئة لمجلس الأمن: إدانات واسعة للعدوان الأميركي على فنزويلا

الإثنين ٠٥ يناير ٢٠٢٦
٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
جلسة طارئة لمجلس الأمن: إدانات واسعة للعدوان الأميركي على فنزويلا
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مساء الاثنين لمناقشة التطورات الخطيرة في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وزوجته.

غوتيريش يطالب باحترام الاستقلال السياسي للدول

وفي هذه الجلسة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من المستقبل غير الواضح لفنزويلا، محذراً من أن العملية الأمريكية تمثل "سابقة خطيرة" تهدد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب غوتيريش باحترام الاستقلال السياسي للدول، وذلك بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكد أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في فنزويلا والمنطقة بأكملها، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل يتيح للشعب الفنزويلي تقرير مصيره بنفسه.

مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

قال مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم الإثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا: إن كاراكاس تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف مندوب فنزويلا في كلمته: السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية، وما حدث في 3 يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي والمخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي.

وتابع: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

مندوب روسيا بمجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري عن مادورو

بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في هذه الجلسة على تضامن بلاده القوي مع الشعب الفنزويلي، مندداً بما وصفه "عملاً عدوانياً مسلحاً" يفتقر إلى أي أساس قانوني، وداعياً واشنطن إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً وزوجته.

وشدد نيبينزيا على أن روسيا تدعم مسار فنزويلا في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، محذراً من أن الولايات المتحدة تسعى لفرض معادلات جديدة عبر القوة العسكرية، وهو ما يعيد إلى الأذهان حقبة الاستعمار الجديد. ووصف اعتقال مادورو بأنه "عمل قطاع طرق"، مؤكداً أن أي خلافات يجب أن تُحل عبر الحوار لا عبر العدوان.

مندوب الصين: تصرفات واشنطن في أمريكا اللاتينية تهديد للسلام والأمن في العالم

من جانبه، وجه نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة اتهامات حادة للولايات المتحدة، ووصف سياستها وتصرفاتها في أمريكا اللاتينية بأنها "تهديد للسلام والأمن" بالمنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وأكد النائب الصيني في كلمة له في جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم الاثنين، أن الصين "تدين بشدة الأعمال غير القانونية الأحادية التي قامت بها الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن واشنطن "فضلت نفوذها على مبدأ التعددية، وفضلت العمل العسكري على الجهود الدبلوماسية".

وأشار البيان الصيني إلى أن هذا النهج الأمريكي يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويهدد الاستقرار الإقليمي ويعوق حل الأزمات عبر الحوار والسلم.

مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: الهجوم الأميركي انتهاك صارخ لسيادة فنزويلا

قالت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن إن الهجوم العسكري الأميركي انتهاك صارخ لسيادة فنزويلا واستقلالها وسلامة أراضيها.

