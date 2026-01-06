عاجل:
الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش
مندوب فنزويلا في مجلس الأمن: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
أكد مندوب فنزويلا في مجلس الأمن، أنّ ما جرى في بلاده يمثل سابقة "بالغة الخطورة"، مشيراً إلى أنّ هذه الأفعال تتناقض مع القانون الدولي.

ووصف المندوب الفنزويلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم الأمريكي "يفتقر إلى أي مبرر قانوني" ويشكل"انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وحثّ مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته، مطالباً الولايات المتحدة بأن تحترم حصانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتفرج عنه وزوجته فوراً.

جلسة لبحث التطورات في فنزويلا

وعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسةً لبحث التطورات في فنزويلا، في أعقاب العدوان الأميركي على البلاد وخطف مادورو وزوجته.

وخلال الجلسة، دان مندوب روسيا انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي في فنزويلا، وقال إنّ "ما فعلته الولايات المتحدة في فنزويلا يعيدنا إلى حقبة لم يكن فيها قانون دولي".

ولفت إلى أنّه لدى الولايات المتحدة نزعة استعمارية في أميركا اللاتينية وتريد السيطرة على موارد فنزويلا.

المزید: مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

ممثل الصين في الأمم المتحدة أعرب عن صدمة بكين بشأن ما جرى، مُديناً أعمال الولايات المتحدة غير القانونية وغير المشروعة والقائمة على الترويع.

وحثّ واشنطن على الاستماع إلى نداءات المجتمع الدولي والتزام الميثاق.

كذلك، دانت مندوبة كولومبيا ما فعلته الولايات المتحدة من قصف وترويع في فنزويلا، مؤكدةً انّ واشنطن انتهكت القانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.

ورفضت أي عمل عسكري أحادي ضد أي دولة، داعيةً إلى التهدئة وعدم استخدام القوة.

وأكد مندوب المكسيك أنّ العدوان العسكري ضد أهداف داخل فنزويلا هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وعبّرت مندوبة الدنمارك عن القلق البالغ من العملية الأميركية في فنزويلا وهذه السابقة الخطيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ورفضت مندوبة الدنمارك تعريض سيادة الدول للعدوان، وقالت إنّ "حدود الدول ليست مستباحة ويجب احترامها"، معربةً عن التضامن مع شعب فنزويلا.

ورأى مندوب البرازيل أنّ قصف أراضي فنزويلا واعتقال رئيسها تجاوز خطاً أحمر خطيراً ويمثل سابقة خطيرة. ودان مندوب تشيلي بشدة ما وصفه بالغزو الأميركي ضد فنزويلا.

وفي غضون ذلك خرجت تجمعات حاشدة في العاصمة كراكاس تنديداً بالعدوان على فنزويلا واختطاف مادورو وزوجته.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، نشر التلفزيون الرسمي الفنزويلي، صورة لِيَدِ مادورو، وهو يلوّح بها بإشارة النصر وهو مكبّل اليدين، في رسالة وُصفت بالقوية إلى الفنزويليين وشعوب العالم، أكّد فيها التمسك بالكرامة والصمود، عبر إشارته "سننتصر".

