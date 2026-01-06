بالفيديو...إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية

وتُظهر مقاطع فيديو منتشرة عبر منصة "إكس" مشاهد ليلية مع وميض طلقات نارية وحركة نشطة لمسلحين وعربات في الشوارع، تتطابق مع التقارير التي تفيد بسماع دوي إطلاق نار، وتدعم منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بمحاولة انقلاب من قبل ديوسدادو كابيلو، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأكد شهود عيان محليون ووسائل إعلام وقوع إطلاق نار كثيف، وتحركات لمركبات مدرعة، واحتمال إقلاع طائرات مقاتلة من طراز سو-30، مما يشير إلى محاولة انقلاب مضاد من قبل أنصار مادورو ضد الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز.

ونشر موقع "RTVC Noticias" الكولومبي تقريرا عن "هجمات إرهابية أمريكية" مستمرة على فنزويلا باستخدام طائرات مسيرة فوق كاراكاس، مشيرا إلى أن الجيش الفنزويلي يتصدى للهجوم. وعرض الفيديو بثا مباشرا لتقارير من العاصمة، بما في ذلك لقطات ليلية للمدينة ونقاشا في الاستوديو حول الأحداث.

وتشير تقارير مماثلة من مستخدمين آخرين على منصة "إكس" إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وإطلاق رصاصات مزودة بتقنية التتبع، والتعبئة العسكرية؛ وتشمل التكهنات احتمال تدخل أمريكي أو نزاعات داخلية في خضم انتقال السلطة إلى ديلسي رودريغيز.

ولم يتم تأكيد الحادث رسميا، لكن مقاطع الفيديو والأدلة المباشرة تشير إلى وجود تهديد أمني حقيقي للقصر الرئاسي، يحتمل أن يكون مرتبطا بالأزمة السياسية في فنزويلا.

وذكرت وسائل إعلام بأن مصدرا مقربا من الحكومة الفنزويلية أكد لوكالة "فرانس برس" بأن "كل شيء تحت السيطرة".

ومع استيقاظ الأمريكيين يوم السبت الماضي، على أنباء الضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، طرحت تساؤلات حول ما إذا كان مادورو قد تعرض للخيانة من قِبل أحد المقربين منه.

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن هذه الدائرة المقربة تضم ديوسدادو كابيلو، وزير الداخلية والعدل والسلام، والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يتمتع بنفوذ مماثل لنفوذ مادورو.

ومن بين أعضاء هذه الدائرة المقربة أيضا فلاديمير بادرينو لوبيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفنزويلية منذ فترة طويلة، والذي يتمتع بسلطة هائلة، وقد سارع كل من كابيو وبادرينو لوبيز إلى إدانة التحركات الأميركية، إلا أن ردودهما حتى الآن بدت، في نظر كثيرين، غير مقنعة بحسب "فوكس نيوز".

وأضافت الشبكة، أن كابيو بات اليوم الوريث غير المتنازع عليه للحركة التشافيزية، بينما يبدو أن بادرينو لوبيز والقوة العسكرية للبلاد يقفان في صف واحد معه، ومع ذلك فإن القوات المسلحة الفنزويلية لم تبد أي مقاومة تذكر خلال تنفيذ العملية.

ورجحت "فوكس نيوز"، "اندلاع صراع على السلطة" مع تولي ديلسي رودريغيز نائبة مادورو منصب رئيسة الدولة مؤقتا بحكم القانون، مع ماريا كورينا ماتشادو، المعارضة الفائزة حديثا بجائزة نوبل للسلام والتي لايزال مكان وجودها مجهولا منذ مغادرتها النرويج منتصف ديسمبر بعد تسلمها الجائزة.

ويجمع خبراء الشأن الفنزويلي على أمر واحد، هو أن الحركة التشافيزية لن تغادر ليل كاراكاس بهدوء، وقد يختار كابيو وبادرينو لوبيز وغيرهما من الموالين لنظام مادورو البقاء والقتال حتى النهاية، أو السعي للتفاوض على خروج آمن.