إيران وكوبا تدینان العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف مادورو وزوجته

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الاثنين، ناقش عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرونو رودريغيز، وزير خارجية كوبا، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، في اتصال هاتفي.

وتبادل الوزيران خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول الإمكانيات المتاحة لتوسيع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق على مستوى المنظمات الدولية.

وأدان عراقجي العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، معتبراً هذا العمل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ومؤكداً مسؤولية جميع الحكومات والأمم المتحدة في التصدي بحزم وصراحة لهذا الانتهاك الخطير للقانون.

كما أشاد عراقجي بشعب وحكومة كوبا لمقاومتهم التهديدات والضغوط الاقتصادية غير المشروعة والتهديدات الخارجية.

من جانبه ، أدان وزير الخارجية الكوبي ممارسات اميركا غير القانونية والمزعزعة للامن والاستقرار في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ولا سيما الهجوم غير القانوني الأخير على فنزويلا واختطاف الرئيس وزوجته، مؤكداً مقاومة كوبا لأي تهديد خارجي، ومذكراً بضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الصديقة لمواجهة الأحادية العدوانية.

وشدد وزيرا خارجية إيران وكوبا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وخاصة في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.