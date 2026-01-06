التهويل الإعلامي كسلاح سياسي.. كيف تُدار الحرب النفسية الإسرائيلية–الأميركية ضد إيران!

ويناقش البرنامج التصعيد الإعلامي الإسرائيلي–الأميركي ضمن حرب نفسية وإدراكية ضد إيران حيث يهدف هذا التصعيد إلى كسر إرادة الشعب الإيراني وتحميل النظام مسؤولية الأزمات تمهيداً لاحتمال مواجهة عسكرية. ويؤكد أن هذه الحملة تتجاهل عامل القومية الإيرانية التي تتوحد أمام التهديدات الخارجية.

واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الباحث في العلاقات الدولية د. علي مطر الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري حول إيران وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...