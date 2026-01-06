عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

العين الإسرائيلية..

التهويل الإعلامي كسلاح سياسي.. كيف تُدار الحرب النفسية الإسرائيلية–الأميركية ضد إيران!

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
١٢:٥١ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"العين الإسرائيلية"الضوء على تركيز المحللين والمعلقين في الإعلام العبري على مجريات وتأثيرات العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته، فضلاً عن المناورات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة قبالة جنوب لبنان، وأيضاً حالة العداء للكيان الإسرائيلي التي بدأت تظهر في الوسط السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش البرنامج التصعيد الإعلامي الإسرائيلي–الأميركي ضمن حرب نفسية وإدراكية ضد إيران حيث يهدف هذا التصعيد إلى كسر إرادة الشعب الإيراني وتحميل النظام مسؤولية الأزمات تمهيداً لاحتمال مواجهة عسكرية. ويؤكد أن هذه الحملة تتجاهل عامل القومية الإيرانية التي تتوحد أمام التهديدات الخارجية.

شاهد أيضا.. هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

واستضافت هذه الحلقة من برنامج"العين الإسرائيلية" الباحث في العلاقات الدولية د. علي مطر الذي قدّم قراءة تحليلية لمواقف الإعلام العبري حول إيران وانعكاسات هذه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف