بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

إنقلاب الصورة..

كاراكاس تحت شريعة الغاب: ترامب يختطف القانون الدولي

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
يتناول برنامج"إنقلاب الصورة"موضوع عربدة ترامب في كاراكاس، وصورة طغيان تكشف المكشوف، إضافة إلى خطف مادورو وما يحفّز ذلك في فنزويلا، في سياق يعكس دور الولايات المتحدة كناشرة للظلم العالمي.

مع أمريكا، وداعاً للقانون الدولي، ووداعاً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ووداعاً للقوانين والأعراف والمواثيق.

ما قامت به الولايات المتحدة من عملية اختطاف لرئيس دولة وزوجته من قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس ليس مجرد جريمة، بل انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وبكل الأحوال، هذا ما فعلته أمريكا، وأمريكا لا تخجل من شيء؛ إذ خرج الرئيس الأمريكي ليقول: «لقد كان عرضاً مذهلاً للقوة الأمريكية».

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يكتفي بارتكاب الجريمة، بل يتباهى بها، ويتباهى بالغطرسة والفوقية، واصفاً ما حدث بأنه عرض مذهل لم يشهد التاريخ البشري الحديث مثيلاً له. لكن هذا ليس العرض الوحيد؛ فأمريكا قامت أساساً على مثل هذه العروض: عروض القوة والإبادة والجرائم والعنصرية والفاشية والإمبريالية. بل إن قيامها كان على جماجم السكان الأصليين.


ما حدث في القرن الحادي والعشرين يمثل سابقة خطيرة قد تدمر منظومة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. وترامب، الذي كان يرفع شعار «أمريكا أولاً»، أين هي أمريكا أولاً في قراره بشن هجوم على فنزويلا، واعتقال رئيسها، وإعلان إدارة شؤون البلاد؟ إنه انقلاب واضح على شعاره الانتخابي الذي قام أساساً على رفض الحروب خارج الحدود.

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

إن لم تطعها.. إدارة ترامب تتوعد رئيسة فنزويلا المؤقتة بمصير مادورو!

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف