بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

تشاهدون في برنامج بانوراما..

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم
يناقش بانوراما في ملفه تأكيد الأمانة العامة لمجلس الدفاع في إيران أن استمرار السلوك العدائي لبعض الدول ضد الجمهورية الإسلامية سيقابل برد حازم ومتناسب.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية الموجهة ضد البلاد، مؤكدة أن أمن إيران واستقلالها ووحدة أراضيها خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز، وأن أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيواجه برد حاسم.

وأضافت الأمانة العامة أن إيران، وفي إطار حقها في الدفاع المشروع، لا تحصر نفسها في الرد بعد وقوع الفعل فحسب، بل تعتبر المؤشرات الملموسة على وجود تهديد جزءا من المعادلة الأمنية.

وفي السياق ذاته، أكد نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، أن القوات المسلحة الإيرانية بلغت ذروة إستعدادها، وتحول هذا الموضوع إلى واقع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف