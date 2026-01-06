طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم

وأدانت الأمانة العامة للمجلس تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية الموجهة ضد البلاد، مؤكدة أن أمن إيران واستقلالها ووحدة أراضيها خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز، وأن أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيواجه برد حاسم.



وأضافت الأمانة العامة أن إيران، وفي إطار حقها في الدفاع المشروع، لا تحصر نفسها في الرد بعد وقوع الفعل فحسب، بل تعتبر المؤشرات الملموسة على وجود تهديد جزءا من المعادلة الأمنية.



وفي السياق ذاته، أكد نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، أن القوات المسلحة الإيرانية بلغت ذروة إستعدادها، وتحول هذا الموضوع إلى واقع.

