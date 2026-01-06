سانا: 3 قتلى بقصف لـ'قسد' استهدف مبان سكنية بحي الميدان في حلب

وقالت مصادر سورية إنه قُتل جندي في الجيش السوري وأُصيب أربعة آخرون، جراء هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف مواقع عسكرية في مدينة حلب.

واندلعت اشتباكات في محيط دوار شيحان بمدينة حلب، عقب الهجوم الذي شنّته قوات قسد على مواقع تابعة للجيش السوري.

وفي السياق ذاته، أفادت منصة «سوريا الآن» بأن السلطات أغلقت طريق حلب–غازي عنتاب عند دوار الليرمون، بعد استهداف قوات قسد عناصر من الجيش السوري على طريق الكاستيلو.

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية ما وصفتها بـ«فصائل تابعة لحكومة دمشق» باستهداف منطقة دير حافر، التي تضم كثافة سكانية من المدنيين.

وأكدت قسد، في بيان لها، تحميل هذه الفصائل المسؤولية الكاملة عن تبعات ما وصفته بالتصعيد الخطير، مشددة على احتفاظها بحق الرد على أي هجمات، دفاعًا عن السكان وضمانًا لأمن واستقرار المناطق الخاضعة لسيطرتها.