بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

سانا: 3 قتلى بقصف لـ'قسد' استهدف مبان سكنية بحي الميدان في حلب

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش
سانا: 3 قتلى بقصف لـ'قسد' استهدف مبان سكنية بحي الميدان في حلب
ارتفع عدد قتلى قصف قسد للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب إلى 3 مدنيين بينهم امرأتان بحسب وكالة سانا.

وقالت مصادر سورية إنه قُتل جندي في الجيش السوري وأُصيب أربعة آخرون، جراء هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف مواقع عسكرية في مدينة حلب.

واندلعت اشتباكات في محيط دوار شيحان بمدينة حلب، عقب الهجوم الذي شنّته قوات قسد على مواقع تابعة للجيش السوري.

وفي السياق ذاته، أفادت منصة «سوريا الآن» بأن السلطات أغلقت طريق حلب–غازي عنتاب عند دوار الليرمون، بعد استهداف قوات قسد عناصر من الجيش السوري على طريق الكاستيلو.

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية ما وصفتها بـ«فصائل تابعة لحكومة دمشق» باستهداف منطقة دير حافر، التي تضم كثافة سكانية من المدنيين.

وأكدت قسد، في بيان لها، تحميل هذه الفصائل المسؤولية الكاملة عن تبعات ما وصفته بالتصعيد الخطير، مشددة على احتفاظها بحق الرد على أي هجمات، دفاعًا عن السكان وضمانًا لأمن واستقرار المناطق الخاضعة لسيطرتها.

