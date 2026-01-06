عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

المفوض الأممي لحقوق الإنسان 'فولكر تورك'..

التدخل في فنزويلا يُضعف المساعي الأممية لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش
التدخل في فنزويلا يُضعف المساعي الأممية لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة
أوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة فولكر تورك، أن التدخل الأمريكي العسكري في فنزويلا "يلحق الضرر بهيكلية الأمن الدولي".

وأكد فولكر في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا يضعف الأمم المتحدة باعتبارها الآلية الوحيدة القائمة لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحا أن التدخل الأمريكي العسكري "يلحق الضرر بهيكلية الأمن الدولي".

وكتب في فولكر في مقاله: "هذا تدخل عسكري يُشكل انتهاكا لسيادة فنزويلا ولميثاق الأمم المتحدة (...) ويُلحق الضرر بهيكل الأمن الدولي، مما يجعل كل دولة أقل أمانا. (...)

وأضاف ان هذا التدخل العسكري الاميركي يُضعف الآلية الوحيدة التي نمتلكها لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهي منظمة الأمم المتحدة".

اقرأ وتابع المزيد:

نجل مادورو يدعو الى تضامن دولي من أجل عودة الرئيس المخطوف

وأعرب تورك عن استيائه العميق إزاء رد فعل بعض الدول على التدخل الأمريكي ومحاولاتها تبريره بالاستناد إلى الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في فنزويلا.

وذكّر بأن "إسقاط الأنظمة غالبا ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفوضى خطيرة، وصراعات عنيفة ممتدة".

وحذر قائلا: "إن فنزويلا بحاجة ماسة إلى أن يتوقف المجتمع الدولي عن الاكتفاء بكلمات فارغة حول حقوق الإنسان، وأن يقف دفاعا عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وإلا فإن لذلك عواقب مروعة على مستوى العالم بأسره".

المصدر: صحيفة "الغارديان"

