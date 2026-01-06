التدخل في فنزويلا يُضعف المساعي الأممية لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

وأكد فولكر في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا يضعف الأمم المتحدة باعتبارها الآلية الوحيدة القائمة لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحا أن التدخل الأمريكي العسكري "يلحق الضرر بهيكلية الأمن الدولي".

وكتب في فولكر في مقاله: "هذا تدخل عسكري يُشكل انتهاكا لسيادة فنزويلا ولميثاق الأمم المتحدة (...) ويُلحق الضرر بهيكل الأمن الدولي، مما يجعل كل دولة أقل أمانا. (...)

وأضاف ان هذا التدخل العسكري الاميركي يُضعف الآلية الوحيدة التي نمتلكها لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهي منظمة الأمم المتحدة".

وأعرب تورك عن استيائه العميق إزاء رد فعل بعض الدول على التدخل الأمريكي ومحاولاتها تبريره بالاستناد إلى الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في فنزويلا.

وذكّر بأن "إسقاط الأنظمة غالبا ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفوضى خطيرة، وصراعات عنيفة ممتدة".

وحذر قائلا: "إن فنزويلا بحاجة ماسة إلى أن يتوقف المجتمع الدولي عن الاكتفاء بكلمات فارغة حول حقوق الإنسان، وأن يقف دفاعا عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وإلا فإن لذلك عواقب مروعة على مستوى العالم بأسره".

المصدر: صحيفة "الغارديان"