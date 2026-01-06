عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش
ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب
شدد عدد من القادة الاوروبيين منهم قادة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا)، دعمهم للدنمارك اثر ابراز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مطامعه مجددا بضم جزيرة ​غرينلاند​ ذات الحكم الذاتي.

وحسب وكالة "فرانس بريس"، أكد هؤلاء القادة الأوروبيين اليوم الثلاثاء، على إن السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود "مبادئ عالمية، ولن نتوقف عن الدفاع عنها".

وأضافوا أن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير في كل المسائل المتعلقة ب​الدنمارك​ وغرينلاند".

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن قد حذرت في وقت سابق من أن التحالف القائم منذ عقود في إطار "الناتو" سينتهي إن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتياح غرينلاند.

وجاء موقف فريدريكسن خلال مقابلة مع هيئة البث الدنماركية "تي في 2"، ردا على تجدد تهديدات ترامب بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالموارد.

وقالت إن على العالم أن يأخذ الرئيس الأمريكي على محمل الجد عندما يتحدث عن رغبته في غرينلاند، مشددة في المقابل على أن أي هجوم عسكري أمريكي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى توقف كل شيء، بما في ذلك الحلف نفسه ومنظومة الأمن التي قامت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

اقرأ المزيد:

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

وكان ترامب قد لمح مرارا إلى امكانية الاستيلاء على غرينلاند، مبررا ذلك بأهميتها للمصالح الأمنية الأمريكية، إلا أن هذه التهديدات اكتسبت بعدا أكثر جدية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب تنفيذ إدارته هجموا على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات قضائية.

وفي ظل تساؤلات عن الدول التي قد تواجه مصيرا مشابها، قال ترامب للصحافيين يوم الأحد إن غرينلاند باتت ذات أهمية استراتيجية كبيرة، معتبرا أنها تشهد وجودا واسعا لسفن روسية وصينية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

الدنمارك تهدد ترامب: هجوم على غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

ترامب يهدد 4 دول جديدة بمصير فنزويلا +فيديو

0% ...

آخرالاخبار

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم