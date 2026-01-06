الى جانب ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر ترامب،اجتمع ممثلو خمسة وثلاثين دولة ضمن تحالف الراغبين لبحث ضمانات أمنية وخطط لإنهاء النزاع المستمر بين روسيا واوكرانيا منذ أربع سنوات.



تحالف الراغبين الذي يضم حلفاء كييف ،بحث خلال الاجتماع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشمل تعهدات ‍ملزمة ‌لدعم البلاد في حالة حدوث هجوم روسي مسلح في المستقبل وذلك من أجل استعادة السلام.

كما تشمل هذه التعهدات استخدام القدرات العسكرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والمبادرات الدبلوماسية، وفرض عقوبات إضافية على روسيا.





اضافة الى إنشاء نظام لمراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دولية تشمل مساهمات من أعضاء تحالف الراغبين، في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.



في موازاة ذلك، ستلتزم واشنطن بدعم قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا، على أن تنشر داخل أوكرانيا بعد أي وقف لإطلاق النار في المستقبل، إضافة إلى استمرار المساعدات العسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا.