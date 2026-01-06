عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
حلفاء كييف اجتمعوا هنا في قصر الإليزيه بباريس، والموضوع الأساس الحرب في أوكرانيا وسبل دعم كييف سياسيا وعسكريا.

الى جانب ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر ترامب،اجتمع ممثلو خمسة وثلاثين دولة ضمن تحالف الراغبين لبحث ضمانات أمنية وخطط لإنهاء النزاع المستمر بين روسيا واوكرانيا منذ أربع سنوات.

تحالف الراغبين الذي يضم حلفاء كييف ،بحث خلال الاجتماع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشمل تعهدات ‍ملزمة ‌لدعم البلاد في حالة حدوث هجوم روسي مسلح في المستقبل وذلك من أجل استعادة السلام.

كما تشمل هذه التعهدات استخدام القدرات العسكرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والمبادرات الدبلوماسية، وفرض عقوبات إضافية على روسيا.


شاهد أيضا.. ضربات صاروخية روسية على مواقع وبنى تحتية أوكرانية



اضافة الى إنشاء نظام لمراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دولية تشمل مساهمات من أعضاء تحالف الراغبين، في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

في موازاة ذلك، ستلتزم واشنطن بدعم قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا، على أن تنشر داخل أوكرانيا بعد أي وقف لإطلاق النار في المستقبل، إضافة إلى استمرار المساعدات العسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا.

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم