عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

رغبته منه في اشباع نهمه التوسعي..

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه البدأ في إنتاج الاسلحة بشكل أسرع بكثير من السابق، قائلا "سنكون صارمين في تعاملنا مع شركات [المجمع الصناعي العسكري الأمريكي]".

قال ذلك خلال خطاب أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، معربا عن رغبته في اشباع نهمه التوسعي من خلال تقوية اركان قاعدته التسليحية التي قال انها ستشمل الأسلحة المخصصة للحلفاء.

وقال ترامب: "لدينا أفضل الأسلحة في العالم. لكن الحصول عليها، بما في ذلك من قبل الحلفاء، يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. نقول للمقاولين في المجمع الصناعي العسكري أن يبدأوا بإنتاج الأسلحة بشكل أسرع".

وكان ترامب قد وصف في وقت سابق اسلحة الدمار التي تنتجها مصانع الموت في بلاده بالجميلة والرائعة، والقنابل التي تزن اطنانا وتسقط على رؤوس الابرياء بانها مذهلة ورائعة.

وهو الذي يتباهى في الاطراء والمديح والشكر المتواصل لمجرم الحرب نتنياهو على حسن استخدامه للسلاح الامريكي، وقتله 100 الف فلسطيني اغلبهم من الاطفال والنساء بعد تجويعهم، واليوم يستعد للاستحواذ عبى القارات الخمس.

لكن تصريحات ترامب لم تأت جزافا بل بالتزامن مع تصريحات لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي صرح أمس الاثنين بأن العالم دخل "حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى".

وقال هيغسيث خلال خطاب أمام عمال بناء السفن في ولاية فيرجينيا: "نحن في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات جيدة مع الصين وبقية العالم لكنها "تحافظ على استعدادها".

وأوضح الوزير الأمريكي أن إعادة تسمية الوزارة من الدفاع إلى الحرب، لا تعكس رغبة بلاده في خوض النزاعات، قائلا: "ليس لأننا نبحث عن الحرب، ولكن لأنه لكي تضمن السلام، يجب أن تكون مستعدًا لردع الحرب، وإذا لزم الأمر، الفوز فيها فوزا حاسماً".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ضبط شحنة اسلحة ثقيلة ومتفجرات لمجموعات ارهابية شمال غربي ايران

ضبط شحنة اسلحة ثقيلة ومتفجرات لمجموعات ارهابية شمال غربي ايران

«السلام» على طريقة ترامب

«السلام» على طريقة ترامب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب

ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب

0% ...

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف