بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
4 شهداء في غارتين
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، يوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" شنت غارتين على بلدة خربة سلم وكفر دونين بجنوب لبنان مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين.

ونقلت الوكالة "الوطنية للإعلام"، مساء الثلاثاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردونين قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

وذكرت الوكالة نفسها في تقرير آخر أن "العدو الاسرائيلي شن غارة على منزل في بلدة خربة سلم مما ادى الى استشهاد شخصين".

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه لبنانيين، بينما كانوا يتفقدون منازلهم المهدمة في الحارة الغربية في بلدة عيتا الشعب.

المزيد: التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، يوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تثير العديد من علامات الاستفهام، لا سيما لجهة توقيتها الذي يأتي عشية اجتماع "الميكانيزم".

واعتبر، عون، في تصريحات له، أن "هذه التطورات تعكس نية واضحة لإفشال الجهود المبذولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لوقف التصعيد"، مجددا الدعوة إلى تمكين "الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكلة إليه، وذلك من خلال توافق الأطراف المعنيين وتوفير الدعم الدولي اللازم لضمان نجاحه في أداء دوره.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يأتي رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع مختلف المساعي والجهود الرامية إلى التهدئة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار.

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف