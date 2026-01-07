4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

ونقلت الوكالة "الوطنية للإعلام"، مساء الثلاثاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردونين قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

وذكرت الوكالة نفسها في تقرير آخر أن "العدو الاسرائيلي شن غارة على منزل في بلدة خربة سلم مما ادى الى استشهاد شخصين".

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه لبنانيين، بينما كانوا يتفقدون منازلهم المهدمة في الحارة الغربية في بلدة عيتا الشعب.

ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، يوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تثير العديد من علامات الاستفهام، لا سيما لجهة توقيتها الذي يأتي عشية اجتماع "الميكانيزم".

واعتبر، عون، في تصريحات له، أن "هذه التطورات تعكس نية واضحة لإفشال الجهود المبذولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لوقف التصعيد"، مجددا الدعوة إلى تمكين "الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكلة إليه، وذلك من خلال توافق الأطراف المعنيين وتوفير الدعم الدولي اللازم لضمان نجاحه في أداء دوره.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يأتي رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع مختلف المساعي والجهود الرامية إلى التهدئة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار.