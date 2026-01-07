عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش
سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية
تجددت الاشتباكات بين "قوات الحكومة السورية المؤقتة" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمال سوريا مساء الثلاثاء، وسط تصعيد ميداني شمل قصفا متبادلا واستخدام طائرات مسيرة.

وذكرت "الإخبارية السورية" أن "قسد" أطلقت طائرات مسيرة لرصد التحركات في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، فيما تبادل الطرفان الاتهامات باستهداف الأحياء السكنية.

وأعلنت "قسد" مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم 6 مدنيين، متهمة "قوات الحكومة السورية المؤقتة" باستهداف حي الشيخ مقصود بطائرة استطلاع وقذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة ما وصفته بـ"حق الرد المشروع".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية إن "قسد" استهدفت مواقع للجيش وعدة أحياء سكنية، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين، مؤكدة أن "قوات الحكومة السورية المؤقتة" ردت على مصادر النيران ودمرت مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة.

وأفادت وكالة "سانا" بسقوط قذائف على أحياء عدة، بينها شارع النيل وحي الميدان، ومقتل طفل وإصابة مدنيين، إضافة إلى استهداف مشفى في حي بستان الباشا، ما استدعى إجلاء مرضى ومصابين إلى مشفى الرازي. كما تحدثت مصادر محلية عن احتراق حافلة ركاب في حي السليمانية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.

المزيد:

وفي ظل التصعيد، أعلن محافظ حلب عزام الغريب تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في المدينة يوم الأربعاء، وإلغاء الفعاليات العامة، مع استثناء الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار دمشق، كإجراء احترازي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات واستمرار المخاطر على المدنيين في الأحياء المكتظة بالسكان.

4 شهداء في غارتين

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

