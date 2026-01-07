عاجل:
القناة 13 العبرية: انتحار ما لا يقل عن 74 جنديا وضابطا من الجيش الإسرائيلي، إلى جانب 279 محاولة انتحار منذ اندلاع الحرب
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن:لا معلومات رسمية حول مكان تواجد وفد المجلس ما يتطلب توضيحا عاجلا
اللواء أمير حاتمي: أميركا وكيان الاحتلال كانوا أعداء شعبنا على طول التاريخ والعدوان الأخير نموذج على ذلك
اللواء أمير حاتمي: لا أحد يشك في عداء الرئيس الأميركي ورئيس وزراء الاحتلال لشعبنا واليوم يتدخلون بشؤوننا الداخلية
اللواء أمير حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تعتدي على بلادنا
اللواء أمير حاتمي: الاحتجاجات أمر طبيعي واعتيادي لكن تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب في وقت قصير أمراً يثير الشكوك
القائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي: إيران تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضدها تهديداً ولن تدعه يستمر دون رد
آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
طيران الاحتلال يشن غارات جوية، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق مدينة غزة
مصادر لبنانية: قوة اسرائيلية معادية توغلت فجرًا ودمرت مبنى في غرب مدينة الخيام

هروب رئيس المجلس الانتقالي باليمن وضربات استباقية للتحالف في عدن والجنوب

أعلن التحالف السعودي في اليمن، الأربعاء، إحباط تحركات عسكرية وأمنية كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مدينة عدن، مؤكدا أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" فرّ إلى مكان غير معلوم، ولم يستقل الطائرة التي كانت مقررة لنقله إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أنه أبلغ الزبيدي في الرابع من كانون الثاني/يناير بضرورة التوجه إلى السعودية خلال 48 ساعة للاجتماع برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لبحث أسباب التصعيد الأخير في المحافظات الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن الزبيدي أبلغ الجانب السعودي عزمه الحضور في السادس من الشهر الجاري، وتوجه بالفعل إلى المطار، غير أن معلومات استخباراتية أفادت بقيامه في الوقت ذاته بتحريك قوات تابعة له باتجاه محافظة الضالع.

وأضاف التحالف أنه جرى السماح لرحلة الخطوط الجوية اليمنية بالمغادرة وعلى متنها عدد كبير من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، في حين لم يكن الزبيدي ضمن الركاب، مؤكداً أنه هرب إلى جهة مجهولة، تاركا أعضاء وقيادات المجلس دون إيضاحات بشأن مكانه أو قراراته.

وذكر البيان أن هذه التطورات جاءت عقب قيام الزبيدي، بحسب التحالف، بتوزيع أسلحة على عشرات العناصر داخل مدينة عدن، في محاولة لإحداث اضطرابات أمنية.

وأكد التحالف أن قواته، إلى جانب قوات "درع الوطن"، طلبت من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن، مشيراً إلى أنه تم رصد القوات التي خرجت من معسكراتها أثناء تمركزها بالقرب من معسكر "الزند" في محافظة الضالع.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف عبر منصة "إكس" أن الزبيدي "قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة، مما استدعى قيام قوات درع الوطن وقوات التحالف بالطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن".

وقال المالكي إن قوات التحالف قامت أثناء ذلك بمتابعة القوات التي خرجت من المعسكرات، حيث عثر عليها أثناء تمركزها في أحد المباني بالقرب من معسكر (الزند) في محافظة الضالع، حيث نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع قوات الحكومة ودرع الوطن في تمام الساعة (04:00) فجرا ضربات استباقية محدودة لتعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع.

