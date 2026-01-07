ترامب يربط الأمن القومي بضم غرينلاند وسط تحذيرات دولية

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب شدد على أهمية ضم غرينلاند ضمن رؤيته الاستراتيجية، في ظل اعتبارات أمنية وجيوسياسية متصاعدة.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن قضية الاستحواذ على غرينلاند "لن تُطوى"، مشيرا إلى أن ترامب ما يزال حريصا على إبرام صفقة، رغم اعتراضات قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي يسعى لضم الجزيرة خلال ولايته الحالية، لافتا إلى أن النقاشات تشمل خيارات متعددة، من بينها شراء الإقليم من الدنمارك أو التوصل إلى اتفاقية "ارتباط حر" مع غرينلاند.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب مواقف وتصريحات تصعيدية أطلقها مؤخرًا، شملت تهديدات بالاستحواذ على دول وأقاليم أخرى، من بينها جزيرة غرينلاند، في إطار نهج يثير جدلا واسعا على الساحة الدولية.

الدنمارك: اجتياح غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

هذا وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أمس الثلاثاء من أن التحالف القائم منذ عقود في إطار "الناتو" سينتهي إن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتياح غرينلاند.