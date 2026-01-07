عاجل:
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومال
الخارجية الإيرانية: تصرفات الكيان الإسرائيلي في تمزيق الصومال بدعة خطيرة وضربة قاضية لأسس القانون الدولي
القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن استهداف حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظين بالمدنيين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : نعتبر دخول وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل غير قانوني إلى منطقة صوماليلاند انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة أراضي جمهورية الصومال وندينه بشدة
عراقجي: ليس لدينا خطة للتفاوض مع أوروبا، لكن حواراتنا مع الدول الأوروبية مستمرة
وسائل إعلام إيرانية: تنظيم "جيش العدل" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد عناصر الشرطة الإيرانية في مدينة إيرانشهر
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
عراقجي: الشؤون الداخلية لإيران لا تعني أحدًا سوى الشعب الإيراني
عراقجي: عراقجي: شؤوننا الداخلية لا تعني أي حكومة أجنبية
عراقجي: علاقاتنا مع #لبنان ومع الشعب اللبناني بأكمله وحكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن ونسعى إلى تعزيزها

ترامب يربط الأمن القومي بضم غرينلاند وسط تحذيرات دولية

الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦
٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش
ترامب يربط الأمن القومي بضم غرينلاند وسط تحذيرات دولية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يناقش مجموعة من الخيارات بشأن ضمّ جزيرة غرينلاند، مؤكداً أن هذا الملف يُعد "أولوية للأمن القومي الأميركي"، مع الإشارة إلى أن الخيار العسكري يبقى مطروحاً دائماً.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب شدد على أهمية ضم غرينلاند ضمن رؤيته الاستراتيجية، في ظل اعتبارات أمنية وجيوسياسية متصاعدة.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن قضية الاستحواذ على غرينلاند "لن تُطوى"، مشيرا إلى أن ترامب ما يزال حريصا على إبرام صفقة، رغم اعتراضات قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي يسعى لضم الجزيرة خلال ولايته الحالية، لافتا إلى أن النقاشات تشمل خيارات متعددة، من بينها شراء الإقليم من الدنمارك أو التوصل إلى اتفاقية "ارتباط حر" مع غرينلاند.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب مواقف وتصريحات تصعيدية أطلقها مؤخرًا، شملت تهديدات بالاستحواذ على دول وأقاليم أخرى، من بينها جزيرة غرينلاند، في إطار نهج يثير جدلا واسعا على الساحة الدولية.

الدنمارك: اجتياح غرينلاند سيؤدي إلى إنهاء الناتو

هذا وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أمس الثلاثاء من أن التحالف القائم منذ عقود في إطار "الناتو" سينتهي إن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتياح غرينلاند.

ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب

ضم غرينلاند.. عدد من قادة أوروبا يعلنون تأييدهم للدنمارك بوجه مطامع ترامب

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يستشيطون غضبًا بسبب بلطجة ترامب

تحذير برازيلي: واشنطن تخطط لسيناريو فنزويلا في بلادنا

التحالف ضد تركيا.. صاروخ صقر 2 اليمني.. الاقتصاد الاسرائيلي

النفط الفنزويلي في قبضة الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على أخطاء الأعداء