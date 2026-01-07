عاجل:
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومال
الخارجية الإيرانية: تصرفات الكيان الإسرائيلي في تمزيق الصومال بدعة خطيرة وضربة قاضية لأسس القانون الدولي
القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن استهداف حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظين بالمدنيين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : نعتبر دخول وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل غير قانوني إلى منطقة صوماليلاند انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة أراضي جمهورية الصومال وندينه بشدة
عراقجي: ليس لدينا خطة للتفاوض مع أوروبا، لكن حواراتنا مع الدول الأوروبية مستمرة
وسائل إعلام إيرانية: تنظيم "جيش العدل" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد عناصر الشرطة الإيرانية في مدينة إيرانشهر
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
عراقجي: الشؤون الداخلية لإيران لا تعني أحدًا سوى الشعب الإيراني
عراقجي: علاقاتنا مع #لبنان ومع الشعب اللبناني بأكمله وحكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن ونسعى إلى تعزيزها

شاهد بالفيديو..

مهرجان ’الإرهاب الإلكتروني’: الفن المقاوم في مواجهة التضليل الرقمي

الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦
٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش
احتضنت العاصمة الإيرانية طهران فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي "الإرهاب الإلكتروني"، الذي حول الرسوم الكاريكاتورية والبوسترات إلى مساحة حرة للوعي، مسلّطًا الضوء على الفن المقاوم كسلاح ضد التضليل الرقمي والرقابة على الإنترنت.

وشارك في المسابقة أكثر من 1900 عمل من 61 دولة، وتم اختيار 300 كاريكاتير و100 بوستر للعرض، بحضور الفنانين الدوليين، كما تناول المهرجات كشف محاولات استهداف قادة المقاومة على الإنترنت، والرقابة المزعومة التي تمارسها منصات بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المهرجان، استعرضت فعالياته جانبًا من باخرة الصمود "مادلين"، التي جاءت لكسر الحصار عن غزة، وعبّرت تارا أوغرادي، الناشطة الإيرلندية وعضوة القافلة عن حزنها وتندد بحصار غزة، داعية الفنانين لدعم القضية الفلسطينية، وفي ختام الحفل، كرّمتها زينب سليماني ابنة الشهيد القائد قاسم سليماني وقدمت لها تذكار القدس مع كوفية قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

تحذير برازيلي: واشنطن تخطط لسيناريو فنزويلا في بلادنا

التحالف ضد تركيا.. صاروخ صقر 2 اليمني.. الاقتصاد الاسرائيلي

النفط الفنزويلي في قبضة الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على أخطاء الأعداء