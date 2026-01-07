مهرجان ’الإرهاب الإلكتروني’: الفن المقاوم في مواجهة التضليل الرقمي

وشارك في المسابقة أكثر من 1900 عمل من 61 دولة، وتم اختيار 300 كاريكاتير و100 بوستر للعرض، بحضور الفنانين الدوليين، كما تناول المهرجات كشف محاولات استهداف قادة المقاومة على الإنترنت، والرقابة المزعومة التي تمارسها منصات بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المهرجان، استعرضت فعالياته جانبًا من باخرة الصمود "مادلين"، التي جاءت لكسر الحصار عن غزة، وعبّرت تارا أوغرادي، الناشطة الإيرلندية وعضوة القافلة عن حزنها وتندد بحصار غزة، داعية الفنانين لدعم القضية الفلسطينية، وفي ختام الحفل، كرّمتها زينب سليماني ابنة الشهيد القائد قاسم سليماني وقدمت لها تذكار القدس مع كوفية قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

