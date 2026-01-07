تحذير برازيلي: واشنطن تخطط لسيناريو فنزويلا في بلادنا

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال براغا إن "التجربة الفنزويلية تظهر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى القوة في حال رفضت الدول تسليم مواردها الاستراتيجية طوعًا"، مؤكدا أن البرازيل ليست بمنأى عن هذا النوع من الضغوط.

ودعا البرلماني البرازيلي إلى إطلاق تحرك دولي واسع لمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الدولي"، محمّلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية تصعيد السياسات العدوانية تجاه دول أمريكا اللاتينية.

كما أشار إلى أن التهديدات الأمريكية لا تقتصر على فنزويلا، لافتًا إلى أن كولومبيا وكوبا تواجهان بدورهما ضغوطًا وتهديدات متزايدة من قبل واشنطن.

وفي الشأن ذاته، رحّب براغا بموقف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أدان العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، غير أنه اعتبر أن هذا الموقف لم يرتقِ بعد إلى مستوى الدور الذي يمكن للبرازيل أن تضطلع به على الساحة الدولية.

وأوضح أن "لولا، بما يمتلكه من نفوذ سياسي وعلاقات دولية واسعة، قادر على قيادة تحرك عالمي لإدانة ما جرى في فنزويلا، والضغط من أجل الإفراج عن مادورو وزوجته"، داعيًا الحكومة البرازيلية إلى لعب دور محوري في تنسيق الجهود الدولية للدفاع عن سيادة دول المنطقة.

وتتمتع البرازيل بواحد من أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة على مستوى العالم، رغم أن هذا القطاع لا يزال يعاني من ضعف الاستكشاف وغياب إطار مؤسسي متكامل لإدارته.