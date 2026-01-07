عاجل:
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومال
الخارجية الإيرانية: تصرفات الكيان الإسرائيلي في تمزيق الصومال بدعة خطيرة وضربة قاضية لأسس القانون الدولي
القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن استهداف حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظين بالمدنيين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : نعتبر دخول وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل غير قانوني إلى منطقة صوماليلاند انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة أراضي جمهورية الصومال وندينه بشدة
عراقجي: ليس لدينا خطة للتفاوض مع أوروبا، لكن حواراتنا مع الدول الأوروبية مستمرة
وسائل إعلام إيرانية: تنظيم "جيش العدل" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد عناصر الشرطة الإيرانية في مدينة إيرانشهر
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
عراقجي: الشؤون الداخلية لإيران لا تعني أحدًا سوى الشعب الإيراني
عراقجي: عراقجي: شؤوننا الداخلية لا تعني أي حكومة أجنبية
عراقجي: علاقاتنا مع #لبنان ومع الشعب اللبناني بأكمله وحكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن ونسعى إلى تعزيزها

تحذير برازيلي: واشنطن تخطط لسيناريو فنزويلا في بلادنا

الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش
تحذير برازيلي: واشنطن تخطط لسيناريو فنزويلا في بلادنا
حذّر عضو البرلمان البرازيلي "غلاوبر براغا" من إقدام الولايات المتحدة على عمل عسكري ضد بلاده بهدف الاستحواذ على احتياطياتها من العناصر الأرضية النادرة، معتبرا أن التطورات الأخيرة في فنزويلا تشكل سابقة خطيرة قد تتكرر في دول أخرى بالمنطقة اللاتينية.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال براغا إن "التجربة الفنزويلية تظهر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى القوة في حال رفضت الدول تسليم مواردها الاستراتيجية طوعًا"، مؤكدا أن البرازيل ليست بمنأى عن هذا النوع من الضغوط.

ودعا البرلماني البرازيلي إلى إطلاق تحرك دولي واسع لمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الدولي"، محمّلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية تصعيد السياسات العدوانية تجاه دول أمريكا اللاتينية.

كما أشار إلى أن التهديدات الأمريكية لا تقتصر على فنزويلا، لافتًا إلى أن كولومبيا وكوبا تواجهان بدورهما ضغوطًا وتهديدات متزايدة من قبل واشنطن.

وفي الشأن ذاته، رحّب براغا بموقف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أدان العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، غير أنه اعتبر أن هذا الموقف لم يرتقِ بعد إلى مستوى الدور الذي يمكن للبرازيل أن تضطلع به على الساحة الدولية.

وأوضح أن "لولا، بما يمتلكه من نفوذ سياسي وعلاقات دولية واسعة، قادر على قيادة تحرك عالمي لإدانة ما جرى في فنزويلا، والضغط من أجل الإفراج عن مادورو وزوجته"، داعيًا الحكومة البرازيلية إلى لعب دور محوري في تنسيق الجهود الدولية للدفاع عن سيادة دول المنطقة.

وتتمتع البرازيل بواحد من أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة على مستوى العالم، رغم أن هذا القطاع لا يزال يعاني من ضعف الاستكشاف وغياب إطار مؤسسي متكامل لإدارته.

