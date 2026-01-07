عاجل:
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومال
الخارجية الإيرانية: تصرفات الكيان الإسرائيلي في تمزيق الصومال بدعة خطيرة وضربة قاضية لأسس القانون الدولي
القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن استهداف حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظين بالمدنيين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : نعتبر دخول وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل غير قانوني إلى منطقة صوماليلاند انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة أراضي جمهورية الصومال وندينه بشدة
عراقجي: ليس لدينا خطة للتفاوض مع أوروبا، لكن حواراتنا مع الدول الأوروبية مستمرة
وسائل إعلام إيرانية: تنظيم "جيش العدل" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن اغتيال أحد عناصر الشرطة الإيرانية في مدينة إيرانشهر
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
عراقجي: الشؤون الداخلية لإيران لا تعني أحدًا سوى الشعب الإيراني
عراقجي: علاقاتنا مع #لبنان ومع الشعب اللبناني بأكمله وحكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن ونسعى إلى تعزيزها