الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على أخطاء الأعداء

وخلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام طلاب جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش، شدد اللواء حاتمي على أن الأعداء يسعون إلى إضعاف إيران من خلال استهداف عناصر قوتها ومواردها الوطنية، إلا أن هذه المخططات ستبوء بالفشل.

وأوضح أن الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية يشكلان الركيزة الأساسية لقوة البلاد، مؤكدا أن تلاحم الشعب مع قيادته كان ولا يزال العامل الحاسم في مواجهة التحديات والمؤامرات.

وفي إشارة إلى الأوضاع الداخلية، قال القائد العام للجيش إن الاحتجاجات المطلبية ظاهرة طبيعية في مختلف دول العالم، إلا أن تحويلها السريع إلى أعمال شغب يكشف عن تدخل مباشر من قبل الأعداء، مؤكدا أن ما يجري لا ينفصل عن مخططات خارجية تستهدف استقرار البلاد.

وأضاف أن المطالب النقابية للشعب الإيراني لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو برئيس وزراء الكيان الصهيوني، مشيدًا بوعي الشعب الإيراني ويقظته في إفشال محاولات جر البلاد نحو الفوضى.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد اللواء حاتمي أن مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية اليوم يفوق بكثير ما كان عليه قبل فترة الحرب المفروضة، مشددًا على أن أي خطأ يرتكبه العدو سيقابل برد قاسٍ، وأن يد المعتدي ستُقطع دون تردد.

وختم بالقول إن الجيش الإيراني سيواصل أداء واجبه في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وصون نظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن تصعيد الخطاب العدائي ضد إيران يُعد تهديدًا مباشرًا لن يُترك دون رد.