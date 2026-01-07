عاجل:
شيفرة..

التحالف ضد تركيا.. صاروخ صقر 2 اليمني.. الاقتصاد الاسرائيلي

الأربعاء ٠٧ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش
تناولت حلقة اليوم من برنامج "شيفرة" جملة من الملفات الساخنة، من تشكّل تحالف ثلاثي إسرائيلي–يوناني–قبرصي وانعكاساته على تركيا، وصولًا إلى استعراض القدرات العسكرية لمحور المقاومة، ورصد واقع الاقتصاد الإسرائيلي بالأرقام.

وسلّط البرنامج في ملفه الأول الضوء على تشكّل تحالف ثلاثي إسرائيلي–يوناني–قبرصي، متناولًا أسبابه المعلنة وغير المعلنة، وانعكاساته المحتملة على تركيا وتوازنات شرق المتوسط.

وفي الملف الثاني، قدّم البرنامج قراءة عسكرية مع خبير قناة العالم في الشأن العسكري، الفريق الركن عبد الكريم خلف، لبحث الخيارات المتاحة أمام تركيا للتصدي لهذا التحالف، وإمكانية إقدام الكيان الصهيوني على نقل التوتر أو فتح جبهات جديدة باتجاه أنقرة.

أما الملف الثالث، فناقش القدرات العسكرية لمحور المقاومة، متوقفًا عند صاروخ «صقر 2» اليمني وما يتمتع به من تقنيات متطورة في مواجهة الحرب الإلكترونية وعمليات التشويش، أيضاً مع خبير قناة العالم في الشأن العسكري، الفريق الركن عبد الكريم خلف.

وفي الملف الرابع، عرض البرنامج قراءة بالأرقام لواقع الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، مسلطًا الضوء على أبرز المؤشرات والتحديات الاقتصادية.

