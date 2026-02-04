ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، عن عبد الله، أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاقية اقتصادية ثنائية مع إسرائيل، لكن صوماليلاند تتوقع توقيع اتفاقية شراكة في المرحلة المقبلة".

أكد حاكم إقليم "صوماليلاند"، أنه "في الوقت الراهن، لا توجد أي تجارة مع إسرائيل أو استثمارات منها. لكننا نأمل بنسبة 100 في المئة في استثماراتهم وتجارتهم، ونأمل أن نتواصل مع رجال الأعمال والحكومة الإسرائيلية قريبا".

وتابع عبد الرحمن محمد عبد الله: "صوماليلاند غنية جدا بالموارد، ومنها المعادن والنفط والغاز والموارد البحرية والزراعة والطاقة، وغيرها من القطاعات... لدينا اللحوم والأسماك والمعادن، وإسرائيل بحاجة إليها. لذا، يمكن أن تبدأ التجارة من هذه القطاعات الرئيسية. لا حدود لطموحاتنا".

المزید: وزير دفاع الصومال يؤكد تخطيط 'إسرائيل' لتهجير الفلسطينيين قسرا لبلده

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، اعتراف تل ابيب بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون ساعر بأول زيارة رسمية بعد اعتراف الكيان بإقليم "أرض الصومال".