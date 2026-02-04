عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

إبرام اتفاقية تجارية بین أرض الصومال و"إسرائيل" قريبا

الأربعاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٦
٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش
إبرام اتفاقية تجارية بین أرض الصومال و
توقع حاكم منطقة أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله يوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاقية تجارية مع كيان الاحتلال قريبا.

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، عن عبد الله، أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاقية اقتصادية ثنائية مع إسرائيل، لكن صوماليلاند تتوقع توقيع اتفاقية شراكة في المرحلة المقبلة".

أكد حاكم إقليم "صوماليلاند"، أنه "في الوقت الراهن، لا توجد أي تجارة مع إسرائيل أو استثمارات منها. لكننا نأمل بنسبة 100 في المئة في استثماراتهم وتجارتهم، ونأمل أن نتواصل مع رجال الأعمال والحكومة الإسرائيلية قريبا".

وتابع عبد الرحمن محمد عبد الله: "صوماليلاند غنية جدا بالموارد، ومنها المعادن والنفط والغاز والموارد البحرية والزراعة والطاقة، وغيرها من القطاعات... لدينا اللحوم والأسماك والمعادن، وإسرائيل بحاجة إليها. لذا، يمكن أن تبدأ التجارة من هذه القطاعات الرئيسية. لا حدود لطموحاتنا".

المزید: وزير دفاع الصومال يؤكد تخطيط 'إسرائيل' لتهجير الفلسطينيين قسرا لبلده

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، اعتراف تل ابيب بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون ساعر بأول زيارة رسمية بعد اعتراف الكيان بإقليم "أرض الصومال".

