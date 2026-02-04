القاهرة تعلن دعمها لأي حل دبلوماسي بين طهران وواشنطن

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" ونظيره المصري، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور البنّاء والمنسّق الذي تضطلع به دول المنطقة في مسار خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، معربًا عن تقديره للجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الإطار.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية المصري على التزام بلاده الراسخ بالحفاظ على السلام في المنطقة، مؤكدًا استعداد القاهرة لدعم أي مسار دبلوماسي يسهم في تهدئة الأوضاع.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بين دول المنطقة.