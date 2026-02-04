عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

القاهرة تعلن دعمها لأي حل دبلوماسي بين طهران وواشنطن

الأربعاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٦
١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش
القاهرة تعلن دعمها لأي حل دبلوماسي بين طهران وواشنطن
أعلن وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" استعداد بلاده لدعم أي حل دبلوماسي للخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" ونظيره المصري، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور البنّاء والمنسّق الذي تضطلع به دول المنطقة في مسار خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، معربًا عن تقديره للجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الإطار.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية المصري على التزام بلاده الراسخ بالحفاظ على السلام في المنطقة، مؤكدًا استعداد القاهرة لدعم أي مسار دبلوماسي يسهم في تهدئة الأوضاع.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بين دول المنطقة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في مسقط.. ومحاولات إفشال إسرائيلية

مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في مسقط.. ومحاولات إفشال إسرائيلية

إيران وعمان تعززان التعاون الثنائي وتؤكدان دعم السلام الإقليمي

إيران وعمان تعززان التعاون الثنائي وتؤكدان دعم السلام الإقليمي

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأردني يناقشان التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأردني يناقشان التطورات الإقليمية

عراقجي يأمل في التوصل الی اتفاق نووي وأميركا مستعدة للتفاوض

عراقجي يأمل في التوصل الی اتفاق نووي وأميركا مستعدة للتفاوض

0% ...

آخرالاخبار

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود