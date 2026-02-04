إردوغان يزور القاهرة ويعقد قمة مغلقة مع نظيره المصري

في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية لأمن المنطقة ورفع نتنياهو خارطة ما يسمى بدولة "اسرائيل الكبرى" التي تلتهم دولا في المنطقة واجزاء منها لا سيما من مصر، والمخاطر الاسرائيلية الامريكية التي تهدد تركيا.

تشهد المنطقة حراكا سياسيا، يتحدث البعض عن انه قد يذهب نحو تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة هذه المخاطر والتحديدات.

في هذا الاطار، تُقرأ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادم من السعودية الى القاهرة وعقده قمة مغلقة مع نظير المصري عبد الفتاح السيسي. حيث شدد الرئيسان على دعم الاستقرار في المنطقة والتأكيد على وحدة الاراضي السورية والسودانية والصومالي والليبية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...