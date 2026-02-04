عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

إردوغان يزور القاهرة ويعقد قمة مغلقة مع نظيره المصري

الأربعاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القادم من السعودية في القاهرة وعقد الجانبان قمة مغلقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيسان على دعم الاستقرار في المنطقة محذرين من خطورة اي تدخل اجنبي في استهداف امن المنطقة.

في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية لأمن المنطقة ورفع نتنياهو خارطة ما يسمى بدولة "اسرائيل الكبرى" التي تلتهم دولا في المنطقة واجزاء منها لا سيما من مصر، والمخاطر الاسرائيلية الامريكية التي تهدد تركيا.

تشهد المنطقة حراكا سياسيا، يتحدث البعض عن انه قد يذهب نحو تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة هذه المخاطر والتحديدات.

في هذا الاطار، تُقرأ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادم من السعودية الى القاهرة وعقده قمة مغلقة مع نظير المصري عبد الفتاح السيسي. حيث شدد الرئيسان على دعم الاستقرار في المنطقة والتأكيد على وحدة الاراضي السورية والسودانية والصومالي والليبية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في مسقط.. ومحاولات إفشال إسرائيلية

مفاوضات إيران وأمريكا ستعقد في مسقط.. ومحاولات إفشال إسرائيلية

جبهة دبلوماسية إيرانية تركية تتصدى لحرب أمريكية-إسرائيلية مرتقبة

جبهة دبلوماسية إيرانية تركية تتصدى لحرب أمريكية-إسرائيلية مرتقبة

عراقجي في أنقرة: الظروف الإقليمية خطيرة جداً وتتطلب تنسيقاً أعمق مع تركيا

عراقجي في أنقرة: الظروف الإقليمية خطيرة جداً وتتطلب تنسيقاً أعمق مع تركيا

0% ...

آخرالاخبار

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود