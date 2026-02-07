عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

السبت ٠٧ فبراير ٢٠٢٦
٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش
الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي
أطلق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تحذيراً شديداً من تداعيات التدخل الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال، مؤكداً أنه يهدد استقرار القرن الأفريقي والأمن في البحر الأحمر، ويضرب عرض الحائط بوحدة الصومال وسيادته ومبادئ الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجزيرة الـ17 بالدوحة، حيث وصف مذكرة التفاهم بين "إسرائيل" وإقليم أرض الصومال بأنها "إجراء غير قانوني" يمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يحترم الحدود الموروثة، معتبراً إياها سابقة خطيرة تهدد السيادة الوطنية للدول.

إقرأ أيضاً..بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

وشدد الرئيس على أن البحر الأحمر شريان حيوي للتجارة العالمية، وأن أي تهديد لأمنه ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، محذراً من محاولات تغيير النظام الدولي القائم على القواعد والعودة إلى منطق القوة الذي يقود إلى عدم استقرار عالمي.

يأتي التحذير في سياق اعتراف كيان الاحتلال بـ"أرض الصومال" كدولة ذات سيادة في يناير 2026، وزيارة وزير خارجيتها جدعون ساعر للإقليم، وسط رفض صومالي ودولي واسع يعتبر الخطوة انتهاكاً للسيادة الصومالية وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

انطلاق اجتماع التعاون الإسلامي بشأن اعتراف الاحتلال بصومالي لاند

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي السبت حول 'أرض الصومال'

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة