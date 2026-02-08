شاهد.. إتهامات لكينيا بدعم ميليشيات الجنجويد عبر أراضي جنوب السودان

وفي أول تصعيد حكومي سوداني رسمي وصريح بشأن الدعم اللوجستي الواصل إلى ميليشيا الدعم السريع عبر أراضي جنوب السودان، قادمًا من ميناء مومباسا الكيني، أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن نائب رئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق وعددًا من قادة الأجهزة الأمنية السابقين متورطين بتسهيل وصول الإمدادات العسكرية إلى ميليشيات الجنجويد، معتبرًا أنهم متواطئون في دعم التمرد.



مواقف تأتي بعيد اعلان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس السبت، مواصلة واشنطن جهودها من أجل تحقيق هدنة إنسانية في السودان.بولس كان اوضح ان جهودا مكثفة تهدف إلى ضمان الانتقال نحو حكم شامل تقوده قوى مدنية في السودان.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...