الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

بالفيديو..

شاهد.. إتهامات لكينيا بدعم ميليشيات الجنجويد عبر أراضي جنوب السودان

الأحد ٠٨ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
في وقت يتزايد فيه الحديث على حل سياسي للازمة في السودان،صرح عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية شمس الدين كباشي إن القتال الدائر يشمل مختلف مناطق السودان، مؤكداً أن العمليات العسكرية تمثل معركة يخوضها جميع السودانيين وليست مرتبطة بمنطقة بعينها.

وفي أول تصعيد حكومي سوداني رسمي وصريح بشأن الدعم اللوجستي الواصل إلى ميليشيا الدعم السريع عبر أراضي جنوب السودان، قادمًا من ميناء مومباسا الكيني، أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن نائب رئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق وعددًا من قادة الأجهزة الأمنية السابقين متورطين بتسهيل وصول الإمدادات العسكرية إلى ميليشيات الجنجويد، معتبرًا أنهم متواطئون في دعم التمرد.

مواقف تأتي بعيد اعلان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس السبت، مواصلة واشنطن جهودها من أجل تحقيق هدنة إنسانية في السودان.بولس كان اوضح ان جهودا مكثفة تهدف إلى ضمان الانتقال نحو حكم شامل تقوده قوى مدنية في السودان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

