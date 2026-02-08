الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري، تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العديد من المسائل الوطنية والإقليمية والدولية.

وصرح تبون بأن "علاقة الجزائر مع السعودية ومصر والكويت وقطر متينة وأكثر من أخوية، وما يمس المملكة السعودية يمسنا بالضرورة لأن لدينا تاريخا مشتركا معها".

وأضاف: "بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسي بالنسبة إلي أخ.. عندما تعرضت الجزائر للغدر والهجوم في سنة 1963 كان أول من هب لمساعدة الجزائر هو الجيش المصري، وعندما احتاجت مصر للدعم العسكري كان الرئيس الراحل هواري بومدين أول الملبين ولم يقصر في شيء".

كما وجه تحية لرئيسة جمعية فرنسا- الجزائر سيغولان روايال التي زارت الجزائر مؤخرا على شجاعتها وصراحتها.

وحول العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال تبون: "الشروط التي طرحها وزير الداخلية الفرنسي بخصوص زيارته للجزائر تهمه هو ولا تهمنا، ومن يريد أن يقزّم الجزائر أو يحاول إهانتها لم تلده أمه بعد (مازال ما ولداتوش أمه)".