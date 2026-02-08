عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة

الأحد ٠٨ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش
الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، أن "علاقة الجزائر جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة (دون ذكرها) تحاول دائما إثارة المشاكل والتدخل بالشأن الداخلي للبلاد"

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري، تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العديد من المسائل الوطنية والإقليمية والدولية.

وصرح تبون بأن "علاقة الجزائر مع السعودية ومصر والكويت وقطر متينة وأكثر من أخوية، وما يمس المملكة السعودية يمسنا بالضرورة لأن لدينا تاريخا مشتركا معها".

وأضاف: "بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسي بالنسبة إلي أخ.. عندما تعرضت الجزائر للغدر والهجوم في سنة 1963 كان أول من هب لمساعدة الجزائر هو الجيش المصري، وعندما احتاجت مصر للدعم العسكري كان الرئيس الراحل هواري بومدين أول الملبين ولم يقصر في شيء".

كما وجه تحية لرئيسة جمعية فرنسا- الجزائر سيغولان روايال التي زارت الجزائر مؤخرا على شجاعتها وصراحتها.

وحول العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال تبون: "الشروط التي طرحها وزير الداخلية الفرنسي بخصوص زيارته للجزائر تهمه هو ولا تهمنا، ومن يريد أن يقزّم الجزائر أو يحاول إهانتها لم تلده أمه بعد (مازال ما ولداتوش أمه)".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فرنسا تنتقد اقرار الجزائر قانون تجريم الاستعمار وتصفه بـ'العدائي'

فرنسا تنتقد اقرار الجزائر قانون تجريم الاستعمار وتصفه بـ'العدائي'

فرنسا تنتقد اقرار الجزائر قانون تجريم الاستعمار وتصفه بـ'العدائي'

فرنسا تنتقد اقرار الجزائر قانون تجريم الاستعمار وتصفه بـ'العدائي'

الجزائر تقر قانوناً تاريخياً يجرم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تقر قانوناً تاريخياً يجرم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تقر قانوناً تاريخياً يجرم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تقر قانوناً تاريخياً يجرم الاستعمار الفرنسي

إلغاء اتفاقية الهجرة يشعل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

إلغاء اتفاقية الهجرة يشعل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

إلغاء اتفاقية الهجرة يشعل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

إلغاء اتفاقية الهجرة يشعل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

فرنسا تبدي رغبة في تغيير نهجها مع الجزائر: سياسة شد الحبل لا تنفع

فرنسا تبدي رغبة في تغيير نهجها مع الجزائر: سياسة شد الحبل لا تنفع

فرنسا تبدي رغبة في تغيير نهجها مع الجزائر: سياسة شد الحبل لا تنفع

فرنسا تبدي رغبة في تغيير نهجها مع الجزائر: سياسة شد الحبل لا تنفع

0% ...

آخرالاخبار

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة