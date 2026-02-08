عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

رسائل تحذيرية مصرية لـ'إسرائيل' وإثيوبيا بشأن الصومال

الأحد ٠٨ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
رسائل تحذيرية مصرية لـ'إسرائيل' وإثيوبيا بشأن الصومال
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل تحذيرية بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف كيان الاحتلال الإسرائيلي بإقليم انفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

واستقبل السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، حيث عقدا جلسة مباحثات حول التطورات في الصومال تناولت التصدي لمساعي التقسيم وأمن البحر الأحمر.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباحثات، جدد السيسي التأكيد على "موقف مصر الثابت، الداعم لوحدة الصومال الشقيق وسلامة أراضيه ورفضنا القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه".

وأكد السيسي أن الاعتراف باستقلال أجزاء من الصومال "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وسابقة خطيرة؛ تهدد استقرار القرن الإفريقي بأسره".

وشدد على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة لهما، مشيرا إلى تناول المباحثات "الدور الخاص المنوط ببلدينا في هذا السياق، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر".

وقال السيسي إن مصر ستظل دوما شريكا صادقا وداعما للصومال، وستواصل جهودها؛ لتعزيز أمن واستقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ولفت إلى بحث الجانبين تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، إلى جانب التعاون العسكري والأمني، مشيرا إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال.

واعترف الكيان الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، باستقلال إقليم "أرض الصومال" الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا كذلك للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله، قبل التراجع بعد توترات خطيرة، لكن ما تزال أديس أبابا تنادي بحقها في الوصول إلى البحر الأحمر.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

إبرام اتفاقية تجارية بین أرض الصومال و

إبرام اتفاقية تجارية بین أرض الصومال و"إسرائيل" قريبا

انطلاق اجتماع التعاون الإسلامي بشأن اعتراف الاحتلال بصومالي لاند

انطلاق اجتماع التعاون الإسلامي بشأن اعتراف الاحتلال بصومالي لاند

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

0% ...

آخرالاخبار

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود