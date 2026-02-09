عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

ثماني دول عربية وإسلامية ترفض سيادة  الاحتلال على الضفة

الإثنين ٠٩ فبراير ٢٠٢٦
٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش
أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً اليوم الإثنين يرفضون فيه فرض كيان الاحتلال سيادته غير الشرعية على الضفة الغربية، محذرين من أن هذه السياسات التوسعية تُؤجج العنف وتُقوض السلام وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في بيان مشترك اليوم الإثنين، رفضهم المطلق للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ الاستيطان وضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

إقرأ أيضاً..بريك: "إسرائيل" تتفكك داخلياً وقد لاتبلغ مئويتها

وحذر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة يؤجج العنف والصراع في المنطقة، ويقوض حل الدولتين، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد بطلان الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الوزراء هذه الإجراءات باطلة ولاغية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بوقف تصعيده الخطير وتصريحات مسؤوليه التحريضية.

وجدد البيان التأكيد على أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

تصعيد إسرائيلي جديد يوسّع الضمّ والاستيطان في الضفة الغربية

تصعيد استيطاني خطير.. لجان المقاومة تدعو لفك الارتباط بأوسلو وتصعيد المقاومة

الاحتلال يستعد لتنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود