ثماني دول عربية وإسلامية ترفض سيادة  الاحتلال على الضفة

وأكد وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في بيان مشترك اليوم الإثنين، رفضهم المطلق للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ الاستيطان وضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة يؤجج العنف والصراع في المنطقة، ويقوض حل الدولتين، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد بطلان الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الوزراء هذه الإجراءات باطلة ولاغية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بوقف تصعيده الخطير وتصريحات مسؤوليه التحريضية.

وجدد البيان التأكيد على أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.