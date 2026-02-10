عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

مفوض أممي: آلاف المفقودين وأكثر من 90 وفاة بين مدنيي الفاشر

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
مفوض أممي: آلاف المفقودين وأكثر من 90 وفاة بين مدنيي الفاشر
وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ان الآلاف من سكان الفاشر «لا يزالون في عداد المفقودين»، وأن «أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين السودانيين» وقعت جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع.

وأوضح تورك خلال إفادة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: ان الغارات بالنسيرات شنها الطرفان المتحاربان بطائرات مسيرة منذ أواخر كانون الثاني حتى السادس من شباط، وأن بعض المشردين «ماتوا بلا شك، بينما يُعتقد أن آخرين محتجزون في ظروف وصفها بأنها غير إنسانية».

وكان الجيش السوداني قد أنهى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الدلنج، في أواخر كانون الثاني الماضي، ومدينة كادقلي في أوائل شباط الحالي، حيث عانى السكان من الجوع وواجهوا نقصاً في الأدوية بسبب حظر الإمدادات.

وقال تورك إن «الغارات الجوية التي يشنها الجانبان بطائرات مسيرة ما زالت مستمرة، ما يسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين 1اك رغم رغم أن الجيش كسر حصاراً استمر فترة طويلة لمدينتين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع في جنوب البلاد».

ولفت إلى أن مكتبه وثق «أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين» جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بطائرات مسيرة منذ أواخر كانون الثاني حتى السادس من شباط.

اقرأ المزيد:

توثيق 140 موقعاً يشتبه بأنها مقابر جماعية في الفاشر بالسودان

وتتألف منطقة كردفان من ثلاث ولايات وأصبحت أحدث جبهة للقتال خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والذي تسبب في نزوح ملايين وأدى إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وعبر نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن تواجه هاتان المدينتان المصير ذاته الذي واجهته مدينة الفاشر في دارفور، في تشرين الأول 2025، عندما سقطت في أيدي قوات الدعم السريع بعد حصار طويل وشهدت عمليات قتل جماعية.

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

