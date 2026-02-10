عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

باتصالات هاتفية منفصلة..

عراقجي يطلع نظراءه التركي والمصري والسعودي على تطورات محادثات مسقط

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش
عراقجي يطلع نظراءه التركي والمصري والسعودي على تطورات محادثات مسقط
اجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا، هاكان فيدان، ومصر، بدر عبد العاطي، والسعودية، فيصل بن فرحان.

وفي اتصالات هاتفية منفصلة، أطلع عراقجي نظراءه على آخر تطورات المحادثات غير المباشرة في مسقط، ووصف المحادثات ببداية جيدة، مؤكدا ضرورةَ تبديد الشكوك حول نية الجانب الأميركي وأهدافه.

وقد اكد الوزراء أهمية استمرار المفاوضات لضمان استقرار المنطقة وامنها.

الى ذلك اكد وزير الخارجية التركي في افادة صحفية عدم وجود تهديد مباشر بالحرب بين امريكا وإيران، مشددا على رغبة بلاده باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع نشوب حرب محتملة.

اقرأ وتابع المزيد:

وزيرة اماراتية تجري مباحثات مع عراقجي في طهران

وكان عراقجي قد التقى في وقت سابق من مساء الاثنين، السيدة لانا نسيبة، وزيرة الدولة في وزارة خارجية الإمارات، والتي رحّبت باستئناف التفاعل الدبلوماسي بين إيران واميركا في مسقط، مؤكدة حرص بلادها على استقرار وأمن المنطقة وتخفيف التوترات، فيما أشار عراقجي إلى العلاقات الجيدة والواسعة بين إيران والإمارات.

كما أثنى الوزير عراقجي على حرص دول المنطقة للمساعدة في تخفيف التوترات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، معربًا عن تقديره للجهود الدبلوماسية والمساعي الحميدة لدول المنطقة في هذا الصدد.

