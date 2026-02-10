عراقجي يطلع نظراءه التركي والمصري والسعودي على تطورات محادثات مسقط

وفي اتصالات هاتفية منفصلة، أطلع عراقجي نظراءه على آخر تطورات المحادثات غير المباشرة في مسقط، ووصف المحادثات ببداية جيدة، مؤكدا ضرورةَ تبديد الشكوك حول نية الجانب الأميركي وأهدافه.

وقد اكد الوزراء أهمية استمرار المفاوضات لضمان استقرار المنطقة وامنها.

الى ذلك اكد وزير الخارجية التركي في افادة صحفية عدم وجود تهديد مباشر بالحرب بين امريكا وإيران، مشددا على رغبة بلاده باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع نشوب حرب محتملة.

وكان عراقجي قد التقى في وقت سابق من مساء الاثنين، السيدة لانا نسيبة، وزيرة الدولة في وزارة خارجية الإمارات، والتي رحّبت باستئناف التفاعل الدبلوماسي بين إيران واميركا في مسقط، مؤكدة حرص بلادها على استقرار وأمن المنطقة وتخفيف التوترات، فيما أشار عراقجي إلى العلاقات الجيدة والواسعة بين إيران والإمارات.

كما أثنى الوزير عراقجي على حرص دول المنطقة للمساعدة في تخفيف التوترات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، معربًا عن تقديره للجهود الدبلوماسية والمساعي الحميدة لدول المنطقة في هذا الصدد.